Pepe Larraz sulle sfide dell'illustrazione di Spider-Man: "È molto importante che tu ti connetta con Peter"

Di recente, ci sono state molte discussioni su chi siano i tre grandi nel mondo dei fumetti. Per molto tempo, i fan sembravano essere d'accordo sul fatto che fosse il trio principale della DC composto da Superman, Batman e Wonder Woman, ma negli ultimi due decenni, Marvel è cresciuta in un modo che la DC non ha mai fatto nello spazio mainstream, tanto che oggi vediamo spesso Wonder Woman perdere il suo posto in questo pantheon per quello di Spider-Man.

Inutile dire che Spider-Man è più grande e più importante di quanto non sia mai stato, quindi cosa serve per espandere la tradizione di questo personaggio e quali sono alcune delle sfide che scrittori e artisti devono affrontare quando introducono nuovi racconti con protagonista il lancia-ragnatele?

Abbiamo parlato con l'artista Pepe Larraz a San Diego Comic Con Malaga di recente, dove gli abbiamo chiesto della The Amazing Spider-Man run di cui fa parte e della domanda di cui sopra.

"La mia esperienza con Spider-Man è la serie più difficile della Casa delle Idee per me", iniziaLarraz. "Soprattutto per me, perché è complicato, non solo il modo in cui si muove, ma non solo devi essere molto responsabile delle emozioni del personaggio. È molto importante entrare in contatto con Peter, quindi è molto importante concentrarsi su quella parte. Voglio dire, non sono i problemi di Spider-Man, sono i problemi di Peter, e poi lui porta quei problemi nella sua vita di Spider-Man.

"E sono abbastanza fortunato da avere Joe Kelly che scrive la sceneggiatura, perché Joe è fantastico nello scrivere questo tipo di sceneggiature. Voglio dire, sono sceneggiature con sentimenti che contano davvero, che si connettono con te a un livello profondo, a livello personale. Ed è quello che ha fatto nella serie, nel primo arco narrativo. Penso che sia molto bello, con alcune storie su Pietro in tenera età. E penso che ti piacerà".

Kelly e la serie The Amazing Spider-Man di Larraz hanno preso il via all'inizio di quest'anno ed entro la fine del 2025 avranno presentato il loro 17° numero. Segue un Peter Parker che sta cercando di bilanciare la vita come uomo e come eroe ancora una volta e vede come naviga in un mondo in cui molti dei suoi più grandi nemici sono scomparsi e ora operano dietro le quinte.

