Per celebrare i cinque anni di Ubisoft Connect, Immortals: Fenyx Rising è stato reso gratuito sulla piattaforma

HQ

All'inizio del decennio, Ubisoft ha lanciato una nuovissima IP sotto forma di Immortals: Fenyx Rising, un gioco d'azione che si è ispirato a un mondo di miti ispirati alla leggenda greca e, sebbene apparentemente si comportasse bene e sembrasse che avrebbe avuto un sequel, alla fine non ha impressionato abbastanza da indurre Ubisoft a volersi impegnare nel futuro del franchise.

Parlando di quel gioco, i giocatori PC potrebbero essere interessati a sapere che presto potranno giocare a Immortals: Fenyx Rising senza spendere un centesimo, poiché per celebrare i cinque anni di Ubisoft Connect, il gigante francese dei giochi sta rendendo il titolo gratuito da rivendicare sulla piattaforma.

Un post sul blog di Ubisoft spiega: "Per celebrare il quinto anniversario di Ubisoft Connect e per ringraziarvi di aver preso parte a questa avventura, offriamo Immortals Fenyx Rising gratuitamente su PC! Vai all'Ubisoft Store o al client Ubisoft Connect PC per richiedere la tua copia, a partire dal 13 novembre.

Se sei indeciso se dedicare tempo ed energia a Immortals: Fenyx Rising, non dimenticare di leggere la nostra recensione del gioco.