Per celebrare il prossimo Mese del Pride, Marvel presenta un nuovo fumetto con Wiccan e Hulkling

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La Marvel ha rivelato che una nuova serie a fumetti è in arrivo e che darà a Wiccan e Hulkling il loro momento di gloria. Con il prossimo Mese del Pride in mente, questo nuovo fumetto arriverà e vedrà la coppia amata dai fan affrontare Ultron, tutto in un'avventura che vedrà protagonisti molte altre icone Marvel, come Scarlet Witch, Vision, Speed e Viv Vision.

Il fumetto one-shot mostra come Wiccan e Hulkling si uniscono con la loro famiglia più ampia per festeggiare il loro anniversario di matrimonio, solo per poi dover combattere Ultron, che riesce a catturare Vision e Viv durante il suo attacco.

Scritto da Wyatt Kennedy, Josh Trujillo, Zoe Tunnell e Tegan Quin, con illustrazioni di Stephen Byrne, Bradley Clayton, Rachel Stott e Luciano Vecchio. Il primo numero arriverà il 27 maggio, pochi giorni prima dell'inizio del Mese del Pride, e per quanto riguarda la sinossi, potete vederla qui sotto.

"Wiccan e Hulkling radunano i loro amici e familiari noti e amati per celebrare il loro anniversario di matrimonio, ma tutto va storto quando Ultron arriva per riprendersi Vision e Viv!"

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Dai un'occhiata anche alla copertina del fumetto.