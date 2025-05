Per celebrareFriday the 13th il 45° anniversario, Jason Vorhees ha ricevuto un nuovo design

Sono passati 45 anni da quando il primo filmFriday the 13th ha fatto il suo arrivo e, per celebrare questa pietra miliare e questo momento,Jason Universe ha deciso di dare un nuovo look all'iconico personaggio slasher, Jason Vorhees.

Annunciato sui social media, il nuovo aspetto assomiglia all'originale ma con alcune caratteristiche intricate diverse, come gli accenti sulla sua maschera da hockey. Anche se potresti pensare che questo sia un aggiornamento piuttosto banale nell'aspetto, i fan non ne sono stati esattamente entusiasti, con molti che hanno già espresso il loro disappunto per il cambiamento.

Molti stanno indicando la maschera stessa come il grande punto di conflitto, con alcuni utenti nella sezione commenti che affermano che ha un "unibrow" e che è diventato "slasher generico in una maschera da hockey" e non solo Jason.

Ci aspettiamo di vedere questo Jason aggiornato fare la sua comparsa nellaCrystal Lake prossima serie prequel, che vedrà Linda Cardellini nei panni della tormentata madre di Jason.

Cosa ne pensi di questa riprogettazione?