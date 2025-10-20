Per cucinare un orso

Quando il prete un po' ribelle Lars Levi Læstadius (Gustaf Skarsgård) arriva nel villaggio di Kengis, il suo sermone indulgente diventa rapidamente una patata bollente tra la gente di Tornedal e il piccolo governo. Dio è amore è il suo messaggio, ma i valori cristiani vengono rapidamente dimenticati quando la scomparsa di una giovane ragazza scuote l'intero villaggio. L'incompetente sceriffo Brahe è convinto che dietro l'atto ci sia stato un orso, ma il prevosto sa che non è così. Insieme al loro figlio adottivo Sami Jussi, cercano di trovare Dio in un mondo senza Dio che scopre verità scomode sulla società svedese diseguale.

L'hard-boiled detective story di Mikael Niemi è diventata una sontuosa serie TV ed è un progetto ambizioso che lascia il segno. To Cook a Bear è qualcosa di insolito come un romanzo poliziesco di Norrland, dove la ragione incontra l'oppressione e il mito incontra la realtà mostruosa. Le albe del nord possono essere romantiche, ma la storia in sé è tutt'altro che una storia di sole; accanto all'orso bollito, anche la miseria e la xenofobia sono nel menu, lasciando un sapore agrodolce poiché la ricerca della luce di Dio è costantemente oscurata dall'odio e dal pregiudizio.

Il cuore della serie è Emil Karlsen, che interpreta il figlio adottivo del preside, e il rapporto padre-figlio tra loro è forte ed emotivo. Vuoi distogliere lo sguardo mentre il simpatico personaggio di Karlsen subisce un'ingiustizia violenta dopo l'altra, rafforzando il conflitto spirituale del personaggio: esiste il Dio cristiano per i poveri e per i Sami? Skarsgård fa anche un ottimo lavoro nei panni del ben intenzionato, ma disonesto predicatore voltagabbana, che funge anche da Sherlock Holmes di Norrbotten (e Jussi diventa un Sami Watson). Il rapido passaggio da prete in tunica a maestro detective che fuma la pipa è stato un po' difficile da digerire all'inizio, ma le motivazioni dei personaggi sono abbastanza forti che una volta che la storia è messa in moto, è difficile lasciarla andare, anche se il mistero dell'omicidio in sé non offre sorprese.

Tjerlåck e Vattson, al vostro servizio!

La narrazione inciampa nelle stesse zone umide in alcuni episodi, il che mi fa chiedere se questa storia poliziesca non sarebbe stata meglio come lungometraggio. Allora potrebbe non essere sembrato così sottile e allungato. Posso anche essere infastidito dalla musica di suspense a volte invadente e da alcune scene forzate che fanno perdere alla suspense un po' della sua finezza. Ci sono anche molti personaggi unidimensionali, ad esempio, nell'élite dei Kengis, dove spesso è sufficiente guardare i personaggi per determinare quali sono maiali parodisticamente senza Dio e quali no. Non c'è molto spazio per le zone grigie o per le sottigliezze qui, ma allo stesso tempo questa è una storia sulla lotta tra il bene e il male, sul trovare il coraggio di affrontare il male a testa alta piuttosto che limitarsi a predicare su di esso. Naturalmente, anche l'estetica e l'ambientazione sporca fanno molto per elevare una storia poliziesca standard in un western scandinavo deliziosamente deprimente.

In altre parole, To Cook a Bear è un dramma in costume divertente, elegante e lussuosamente confezionato che riesce a diluire i suoi cliché polizieschi con forti ancore storiche, forti immagini nordiche e forti interpretazioni di Skarsgård, Karlsen, Pernilla August e Simon J Berger (che è eccellente come un horndog profumato di Tim Blake Nelson). Il finale può sembrare un po' breve, ma l'atmosfera oscura rimane con te molto tempo dopo i titoli di coda.