Please, Watch the Artwork pone la domanda: e se Five Nights at Freddy's ti rendesse paranoico?

Lo sviluppatore Studio Waterzooi ha appena mostrato uno sguardo alla sua inquietante esperienza indie casual Please, Watch the Artwork. Come parte di Day of the Devs, questo gioco è essenzialmente ciò che otterresti se Five Nights at Freddy's scambiasse i suoi caratteristici jump-scares con un tema più psicologico e paranoico, uno in cui inizi a dubitare dei tuoi stessi occhi e della tua mente.

Nel gioco, l'idea è quella di assumere il ruolo di un lavoratore del turno di notte al Museum of Animated Modern Art. Qui, il tuo compito è semplicemente quello di monitorare l'opera d'arte e assicurarti che non accada loro nulla. No, non stiamo parlando di ladri che li rubano, piuttosto l'idea è quella di evitare che vengano rovinati, poiché a causa del fatto che ogni dipinto è vivo, uno che include un clown triste è noto per diffondere dolore agli altri, il che li rovinerebbe oltre ogni misura.

Il tuo compito è semplicemente quello di guardare le varie opere d'arte e di utilizzare la tua memoria e la tua concentrazione per individuare eventuali cambiamenti in corso e fermarli prima che diventino irreparabili. Il problema è che il gioco cercherà di ingannarti e persino di farti sentire "paranoico, malinconico, isolato e nostalgico".

Ci è stato detto che in totale ci sono sei gallerie da esaminare e oltre 40 dipinti da tenere d'occhio, con ogni opera d'arte proveniente dal pittore del realismo americano Edward Hopper. Ci sono anche oltre 400 anomalie da affrontare e, sebbene non ci siano mostri da evitare, ci sono tre livelli di difficoltà da affrontare per coloro che cercano un'esperienza più facile o più difficile.

Non conosciamo ancora una data di uscita per Please, Watch the Artwork, ma sappiamo che alla fine arriverà su PC (tramite Steam ), Mac, dispositivi mobili (iOS e Android ) e Nintendo Switch (senza menzione di Switch 2... ancora).