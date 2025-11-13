Per la prima volta, gli scienziati assistono ai primi momenti dell'esplosione di una supernova

HQ

Per la prima volta, gli astronomi hanno osservato le prime fasi di una supernova, catturando la morte esplosiva di una stella massiccia poche ore dopo il suo inizio. Utilizzando il Very Large Telescope dell'European Southern Observatory in Cile, i ricercatori hanno studiato una stella di circa 15 volte la massa del Sole, situata a 22 milioni di anni luce di distanza nella galassia NGC 3621. L'esplosione iniziale della stella ha formato una caratteristica forma olivastra, sfidando le precedenti ipotesi su come si sviluppano le supernove.

La rapida risposta ha permesso agli scienziati di osservare la supernova 26 ore dopo la sua rilevazione. Hanno scoperto che la stella era circondata al suo equatore da un disco di gas e polvere, che ha distorto l'esplosione in un'oliva verticale, piuttosto che in una semplice esplosione sferica. Questa geometria offre indizi critici sui processi che guidano l'espulsione violenta di materiale dal nucleo stellare.

Svelare segreti stellari

Il ricercatore capo Yi Yang spiega che le prime osservazioni forniscono informazioni chiave sull'evoluzione stellare e sui meccanismi alla base delle esplosioni di supernova di stelle massicce. La stella condannata, una supergigante rossa di circa 25 milioni di anni, aveva un diametro 600 volte più grande del Sole al momento della sua morte. Parte della sua massa è stata espulsa nello spazio, mentre il resto è probabilmente diventato una stella di neutroni, un denso resto stellare.

Catturando l'onda d'urto che attraversa la superficie della stella, gli scienziati possono perfezionare i modelli di morte massiccia delle stelle e capire meglio come vengono innescati questi eventi cosmici. La scoperta segna una pietra miliare nell'astrofisica, offrendo un raro scorcio dei momenti violenti e fugaci che seguono il collasso di una stella. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi dare un'occhiata allo studio pubblicato mercoledì sulla rivista Science Advances.