Per quanto tempo ancora continueràFoundation a raccontare la storia di Gaal Dornick? Lou Llobell: "Non ne ho idea"

Foundation è una serie di fantascienza piuttosto insolita perché ha solo una manciata di personaggi di ritorno, e di questi personaggi, solo un paio sono gli stessi individui di quando la serie ha preso il via. Per una ragione o per l'altra, forse a causa della clonazione o dei salti temporali che rendono la maggior parte del cast umano irrilevante in ogni stagione successiva, la maggior parte dei personaggi rinasce effettivamente ad ogni nuovo lotto di episodi, ma non il Gaal Dornick di Lou Llobell.

Il sostituto di Hari Seldon di Jared Harris è sopravvissuto alla prova del tempo fino ad ora, diventando un salvatore e un eroe galattico lungo la strada, ma questo è anche abbastanza poco ortodosso perché nei libri originali dell'autore Isaac Asimov, Dornick (e molti altri personaggi) hanno un ruolo breve e fugace, uno che Apple e i creatori dello show Josh Friedman e David S. Goyer hanno preso e portato avanti.

Quindi, con questo particolare insieme di circostanze in mente, cosa riserva il futuro a Gaal Dornick? Possiamo aspettarci che continui a salvare l'universo o passerà il testimone ad un certo punto? Questa è stata la domanda esatta che abbiamo posto a Llobell in un'intervista, dove ha spiegato:

"Non ne ho idea. Ma spero che lei continui a raccontare la storia e spero che riusciremo a vedere la fine. Capisci cosa intendo? Perché Gaal, sembra che sia appena iniziato. Sembra che abbiamo stabilito tutto il resto nella prima e nella seconda stagione e lei sta davvero facendo il suo passo. Quindi, speriamo, riusciremo a finire la sua storia".

Puoi vedere l'intervista completa qui sotto, con i sottotitoli localizzati, dove discutiamo anche di come Llobell è cambiato dando vita a Dornick, com'è stato affrontare The Mule di Pilou Asbaek e molto altro ancora.