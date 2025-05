Perché altre rimasterizzazioni dovrebbero seguire l'esempio di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

HQ

Spuntato dal nulla, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered si è fatto strada nella lista dei più venduti di Steam, raccogliendo milioni di giocatori su tutte le piattaforme. Quasi 20 anni dopo la sua prima apparizione sui nostri schermi, è stato un vero piacere vedere Oblivion ancora una volta, con una grafica rinnovata, un gameplay e altro ancora.

Il problema con un lancio ombra, però, e soprattutto per uno legato al remaster di un gioco di ruolo così amato, è che l'hype può servire come una sorta di paraocchi alla qualità del gioco sotto tutta l'eccitazione. Quasi due settimane dopo l'uscita di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, sembra che l'hype fosse giustificato.

Anche se non è un gioco perfetto, la riedizione di Virtuos sembra sicuramente un'idea quasi perfetta di cosa possa essere un remaster. Immediatamente, nei primi trailer, mentre Bethesda ci assicurava che si trattava solo di un remaster, ci è venuto in mente un remake. Sembrava un cambiamento così grande nella grafica e nel gameplay che molti sviluppatori ed editori avrebbero attaccato il titolo del remake ad esso. L'uso del remaster piuttosto che del remake potrebbe essere stato solo per assicurare ai fan che il nucleo di Oblivion era ancora lì, ma non posso fare a meno di pensare che questo dimostri anche che le etichette di remaster e remake sono state giocate troppo negli ultimi anni. Inoltre, abbiamo avuto troppi giochi che hanno fatto troppo poco e che sono stati rilasciati troppo di recente definendosi remaster.

Annuncio pubblicitario:

Ti sto guardando, The Last of Us. Gran parte del successo e della buona volontà di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered deriva dal tempismo. L'assenza rende il cuore più affettuoso, come si suol dire, e mentre The Elder Scrolls non è stato assente dalle nostre vite grazie alle infinite riedizioni di Skyrim e ESO, dire che i fan non sono affamati di una nuova versione per giocatore singolo del franchise sarebbe in malafede. Oblivion non è nuovo, tutt'altro, ma essere così vecchio significa che ci sono molte persone per le quali è nuovo, e anche i fan più anziani probabilmente non giocano da anni, grazie al fatto che è incredibilmente datato.

Questa volta, questa assenza, lo fa sembrare meno una presa di denaro e più un regalo ai fan. Ora, come per la maggior parte delle decisioni nell'industria dei giochi al giorno d'oggi, i soldi erano probabilmente al centro di questo remaster, ma se sei intelligente, puoi rendere felici le persone con una decisione che fa guadagnare soldi alle persone o a uno studio. Aspettare 20 anni per una rimasterizzazione non è qualcosa che tutti gli studi possono fare. Non tutti gli studi hanno l'IP e il tempo, ma soprattutto con i giochi più moderni, è difficile vedere esattamente come la grafica sia stata ridefinita nel modo in cui lo è stata per il remaster di Oblivion. Confronta Horizon Zero Dawn Remaster del recente passato, ad esempio, con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e vedrai il mondo di differenza che quest'ultimo offre. È bello che il mondo appaia un po' più definito nella prima avventura di Horizon? Certo, ma non sembra una revisione rivoluzionaria come ha fatto Oblivion.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered mostra quanto possa essere efficace un remaster se porta davvero qualcosa dal passato nell'era moderna, e quanto siamo stati dati per scontati da altri remaster che aggiungono davvero un po' più di fedeltà a un gioco a cui tutti abbiamo giocato qualche anno fa. Mantenere così tanto del nucleo dell'Oblivion originale ha aiutato enormemente anche la rimasterizzazione. Oblivion ha un fascino unico e perderlo sarebbe stato dannoso per l'uscita del gioco. Le battute sbagliate, gli zoom-in per i dialoghi e tutta quella classica bontà di Bethesda ci ricordano le volte in cui non avevamo nulla di cui preoccuparci se non completare la prossima missione, mentre le immagini offrono uno scorcio di come potrebbe essere il futuro di Tamriel.

Annuncio pubblicitario:

Parlando del futuro di Tamriel, se Bethesda ha intenzione di imparare qualcosa dall'uscita di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, dovrebbe essere che le persone *hanno bisogno* di più The Elder Scrolls. The Elder Scrolls Online è bello e tutto il resto, ma niente unisce le persone come parlare delle cose stupide che combinano nei giochi di ruolo per giocatore singolo che Bethesda pubblica. Inoltre, mentre Bethesda potrebbe passare decenni a lavorare sui suoi prossimi giochi di ruolo, la riedizione di Oblivion dovrebbe informare lo studio che non tutto deve essere su scala Starfield. Le persone si aspettano sistemi intricati, ma il fatto che quello che è essenzialmente un classico del 2006 con una nuova mano di vernice insieme ad alcuni altri aggiustamenti stia andando così bene dovrebbe dire a Bethesda tutto ciò che deve sapere. Non buttate via il libro, non cercate di farci reimmaginare quello che potrebbe essere The Elder Scrolls. Semmai, riportarlo alle sue radici, poiché The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sta informando le persone su quanto Skyrim abbia perso in termini di meccaniche.

Quindi, cosa possiamo trarre da questo pasticcio? Le rimasterizzazioni dovrebbero essere più ambiziose, in primo luogo, e dovrebbero consentire più tempo per assicurarsi che i fan si sentano entusiasti quando vedono i loro classici dell'infanzia portati agli standard moderni. Abbiamo anche bisogno di definizioni più corrette di cosa sia un remake rispetto a un remaster. Le persone non dovrebbero essere lasciate a grattarsi la testa quando il lavoro su The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sembra più sostanziale di qualsiasi altro grande remaster nella memoria recente, ma non si guadagna ancora il titolo di remake. Infine, Bethesda potrebbe onestamente prendere una pillola rilassante quando si tratta di garantire che ogni nuovo gioco di ruolo sia così massiccio e mozzafiato che non possiamo pensare a un altro per un altro decennio. Le persone amano i giochi più vecchi per le loro avventure, il loro fascino e la complessità e i dettagli che fornivano senza necessariamente offrire uno spazio enorme in cui stare.