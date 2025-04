Perché Asterix & Obelix è ancora così popolare? Alain Chabat: "Sono rumorosi, sono francesi, sono sporchi..."

HQ

Nei prossimi giorni, i fan di Asterix & Obelix potranno affollare Netflix per guardare una nuovissima serie con protagonisti gli indomiti Galli. Il progetto animato limitato noto come Asterix & Obelix: The Big Fight debutterà il 30 aprile e, prima che ciò accada, abbiamo avuto la possibilità di sederci e parlare con il creatore Alain Chabat e il co-regista Fabrice Joubert.

Nell'intervista completa che potete vedere qui sotto con i sottotitoli localizzati, abbiamo chiesto a Chabat se ci sono state sfide o aspettative da parte di Netflix per adattare lo show a un pubblico globale e forse perdere parte della sua autentica eredità francese.

Chabat ha risposto: "Devo dire che ho incontrato Ted Sarandos di Netflix e mi ha detto, non preoccuparti di questo, fai esattamente quello che hai in mente, vogliamo vedere la tua visione e non pensare di essere accessibile a ogni territorio, fai solo la tua visione al meglio che vuoi, racconta la storia come vuoi".

In seguito, abbiamo anche posto la domanda sul perché la coppia pensi che Asterix & Obelix sia ancora così popolare, nonostante le storie abbiano più di 60 anni.

Chabat ha detto: "Non lo so, sono così... Non lo so, non hanno disciplina, sono rumorosi, sono francesi, sono sporchi... "

Joubert continua: "Non sono organizzati, ma allo stesso tempo sono in grado di lavorare insieme per una buona causa, e quindi, penso che tutti questi tratti siano davvero, credo, ciò che li rende attraenti e le persone possono davvero identificarsi con loro".

Più avanti nell'intervista, abbiamo chiesto cosa c'è nel futuro di Asterix & Obelix, suggerendo che dopo un progetto animato e lo sforzo live-action di Chabat con Mission Cleopatra nel 2002, il passo successivo naturale potrebbe essere uno sforzo ibrido come Who Framed Roger Rabbit?

Chabat ha dichiarato: "Ruberò immediatamente questa idea e mi prenderò tutto il merito. Sarebbe fantastico, in realtà. No, non c'è un progetto specifico, davvero. Abbiamo solo... Abbiamo finito, abbiamo finito lo show circa un mese fa, quindi siamo ancora dentro".

Se non l'hai già fatto, assicurati di leggere anche i nostri pensieri completi su Asterix & Obelix: The Big Fight nella nostra recensione dedicata.