Perché Charles Leclerc e Max Verstappen hanno ricevuto penalità di 20 secondi e 5 al Gran Premio di Miami

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Andrea Kimi Antonelli ha portato a casa il terzo trofeo di Formula 1 al Gran Premio di Miami e guida la classifica avendo vinto tre delle quattro gare finora in questa stagione, con 100 punti, 20 in vantaggio sul compagno di squadra George Russell (quarto a Miami). Mercedes rimane la squadra dominante in questa stagione, ma la McLaren ha fatto un passo avanti con Lando Norris secondo e Oscar Piastri terzo, migliorando la Ferrari, i cui piloti avevano avuto una gara difficile.

Lewis Hamilton ha concluso sesto e Charles Leclerc è sceso all'ottavo posto dopo aver ricevuto una penalità di 20 secondi. Il monegasco fu giudicato colpevole di aver lasciato la pista "in diverse occasioni senza una ragione giustificabile": tutto iniziò quando Leclerc toccò il muro della curva 3 nell'ultimo giro. Continuò a guidare con qualche danno minore: secondo Leclerc la vettura non "affrontava correttamente le curve a destra", così fu costretto a tagliare le chicane (lasciando momentaneamente la pista), cosa che gli permise di ottenere un certo vantaggio lasciando la pista.

Gli steward hanno ritenuto che la questione meccanica non fosse una ragione giustificabile per farlo, e Leclerc ha ottenuto un vantaggio sleale con la scusa della questione, ricevendo quindi una penalità di 20 secondi.

Leclerc fu inoltre indagato per altri due possibili reati: guida di un'auto danneggiata in condizioni non sicure e scontro con George Russell all'ultima curva a tornante. I commissari non hanno considerato che la sua vettura avesse un "evidente problema meccanico" e che lo scontro con Russell fosse stato un "piccolo incidente di gara", quindi non è stata presa alcuna provvedienza per questi.

Anche Max Verstappen della Red Bull ha ricevuto una penalità di cinque secondi per aver tagliato la linea bianca che separa l'uscita dai box e la pista dopo aver effettuato una sosta anticipata sotto la Safety Car, ma la sua posizione finale (quinta) non è cambiata a causa della penalità di Leclerc.