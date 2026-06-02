Perché i piloti credono che il Gran Premio di Formula 1 di Monaco sarà migliore quest'anno

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Il Gran Premio di Monaco in Formula 1 si svolge questo fine settimana e, per una volta, i piloti sono entusiasti di correre nelle strade di Monte Carlo e La Condamine, uno dei circuiti di F1 più iconici, ma spesso detestato da piloti e tifosi perché le strade strette rendono poche le possibilità di sorpasso, e le gare diventano noiose.

Tuttavia, questa stagione, con il nuovo e esteso insieme di regolamenti che ha suscitato una notevole controversia nel mondo della Formula 1, Monaco potrebbe rivelarsi diversa. Il leader della F1 Andrea Kimi Antonelli, della Mercedes, ha detto che "potremmo vedere qualche sorpasso perché le auto sono più piccole", mentre il monegasco Charles Leclerc, cresciuto in quelle strade, ritiene che Monaco "dovrebbe essere un buon circuito".

Antonelli e Leclerc ritengono che il Gran Premio di Monaco possa essere migliore questa volta con i nuovi regolamenti di F1

Ci sono diverse ragioni: le auto ora sono più piccole e leggere, quindi sorpassare potrebbe essere leggermente più fattibile. "Certo, dovrai comunque impegnarti molto per far funzionare la mossa, ma penso che non sarà impossibile", ha detto Antonelli (tramite Sky Sports).

Ma, cosa più importante, la grande quantità di curve lente e meno rettilinei significa che le batterie elettriche delle auto si ricaricano più spesso, quindi gestire l'energia nelle batterie ibride 50/50 non sarà un problema così grande, a differenza della maggior parte dei circuiti dove i piloti devono riservare strategicamente le batterie per poter spingere sui rettilinei e ricaricarle (cosa che causa grandi differenziatori di velocità e può aumentare il rischio di incidenti, oltre a rendere le qualificazioni meno incentrate sulle gare "pure").

"Penso che il lato elettrico sarà molto meno importante a Monaco proprio perché dovremo ricaricare parecchio con tutte le curve che ci siano", ha detto Leclerc, che ha vinto il suo primo trofeo a Monaco nel 2024. "Quindi, sono piuttosto entusiasta per Monaco, dovrebbe essere un buon circuito per queste vetture.Antonelli ha accettato, dicendo che sarà "super facile" per la batteria.

Il Gran Premio di Monaco, il 7 giugno, sarà anche la 1.000ª partenza di gara per la McLaren.