Perché il Crystal Palace, vincitore della FA Cup, è stato retrocesso in Conference League?

Il Crystal Palace ha vinto la FA Cup a maggio contro il Manchester City, il trofeo più importante nella storia di questa squadra del sud di Londra, e giocherà per la prima volta nel calcio europeo. La vittoria nella competizione nazionale ha garantito un biglietto per l'Europa League, nonostante il dodicesimo posto in campionato (con un record di 53 punti per la Premier League).

Tuttavia, le regole della proprietà multi-club della UEFA hanno causato la retrocessione del Crystal Palace alla Conference League, la competizione UEFA di terzo livello. C'era da aspettarselo, e l'unica speranza del Crystal Palace era l'inaspettata retrocessione del Lione in seconda divisione in Francia (Ligue 2) per problemi finanziari... Questo è stato successivamente ribaltato.

Il Lione e il Crystal Palace erano di proprietà della stessa società, la Eagle Football Holdings, di proprietà dell'uomo d'affari americano John Textor, che possedeva anche il Botafogo dal Brasile. Mentre Textor ha venduto le sue quote, circa 190 milioni di sterline del club inglese (a Woody Johnson, proprietario dei New York Nets), ciò è accaduto nel giugno 2025, mesi dopo la scadenza della UEFA del 1° marzo 2025. I tentativi da parte del Palace di dire che Textor non aveva un'influenza di controllo sulla squadra sono stati infruttuosi.

Con l'Olympique Lione al sicuro in Ligue 1 ed Europa League (e la preferenza rispetto al Crystal Palace che ha chiuso in una posizione migliore in campionato, sesto in Ligue 1), il Crystal Palace giocherà i play-off di Conference League e il Nottingham Forest, settimo in Premier League la scorsa stagione, potrebbe prendere il posto del Palace in Europa League.