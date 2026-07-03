Perché il gol del 103° minuto contro il Portogallo è stato annullato da "snickometer"?

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La partita di ottavi di finale tra Portogallo e Croazia ha prodotto l'uso più evidente della tecnologia "snicko" finora ai Mondiali, un termine preso dal cricket, che si riferisce a una tecnologia che rileva automaticamente se la palla è stata toccata, e in questo caso è stata usata per determinare che il gol del pareggio della Croazia al 103° minuto era in fuorigioco, chiuse la partita 2-1 a favore del Portogallo.

Josko Gvardiol era nella posizione corretta quando ha spinto la palla per la porta, ma il suo tap-in è arrivato preceduto da un leggero contatto di testa di Igor Matanovic, che è stato considerato un "passaggio" e ha automaticamente significato che Mario Pasalic era in fuorigioco.

E sanno che Matanovic ha avuto un leggero contatto con la palla a causa dei sensori presenti nella palla: la palla ha un microchip e rileva anche il più piccolo contatto, la tecnologia è semiautomatica, come le tecnologie di fuorigioco, e non lascia spazio all'interpretazione.

"I sensori IMU all'interno della palla Trionda sono in grado di rilevare qualsiasi minimo contatto, mostrati agli spettatori durante la trasmissione come un 'grafico del battito cardiaco', e consentono agli arbitri un livello di dati senza precedenti per prendere decisioni rapide e accurate", ha detto la FIFA, ma i tifosi non sono convinti e stanno mostrando un angolo del replay in cui Matanovic non sembra colpire la palla con la testa...

Ma anche se c'è un contatto molto piccolo, anche se sembra non alterare la direzione della palla, se la tecnologia dice che un contatto è avvenuto, è avvenuto: non c'è dubbio di malfunzionamento né margine di interpretazione. Il contatto ha messo l'altro giocatore in fuorigioco e ha escluso qualsiasi cosa sia arrivata dopo.

Naturalmente, i tifosi croati sono furiosi e l'allenatore croato Zlatko Dalic ha detto che il VAR era andato troppo oltre. "Il VAR uccide le emozioni, uccide tutto ciò che è dentro di te. Abbiamo esagerato con il VAR."