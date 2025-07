Perché Johnny Cage è il protagonista perfetto per Mortal Kombat 2 (e la serie nel suo complesso)

HQ

Dopo aver visto il trailer di Mortal Kombat 2, sembra proprio che il Johnny Cage di Karl Urban sarà il nostro protagonista. Cole Young, il protagonista del film del 2021, è presente in due inquadrature del nuovo trailer, di cui una è sullo sfondo. Quindi, a parte il colpo di scena casuale, presumo che JC stia almeno interpretando un ruolo importante, come avrebbe dovuto essere dal primo film.

Per me, Johnny Cage è sempre stato legato a Liu Kang come protagonista di Mortal Kombat come franchise. Scorpion e Sub-Zero sono i tuoi ragazzi manifesto, ma i personaggi con il maggior potenziale sono sempre stati Johnny e Liu. Johnny in particolare sembra perfettamente progettato per gli adattamenti cinematografici e non è solo perché era un attore.

Johnny Cage è un ottimo obiettivo per il pubblico. Se non hai mai giocato a Mortal Kombat prima d'ora, sei nella stessa barca di Johnny quando si presenta per la prima volta, che si tratti del film in uscita o della storia riavviata di MK9 e poi MK1. È sconcertato dagli uomini lucertola, dai tizi con le spade che spuntano dagli avambracci e dagli dei dei fulmini come te. La prospettiva ignorante e un po' sarcastica di Johnny offre a uno scrittore un protagonista in grado di informare il pubblico sul mondo e sulla tradizione attraverso ogni nuova cosa che impara. Non c'è bisogno di sopraffare uno spettatore o un giocatore con un testo degno di un film di Star Wars che spiega cos'è il torneo di Mortal Kombat, quali sono le politiche di Outworld e Earthrealm. La maggior parte di ciò che si ottiene è ciò che Johnny vede, e il resto è un grande mistero che si svela con il passare del tempo.

Johnny Cage è un'ex star di Hollywood e un artista marziale incredibilmente capace, ma è la cosa più vicina a un tizio normale che Mortal Kombat abbia. Non ha poteri (a parte il lancio di sfere verdi nel gioco e un po' di eredità azteca che ha ottenuto in MKX), non è addestrato dai monaci e vede la ridicolaggine del torneo di Mortal Kombat per quello che è. Johnny è carismatico, è divertente e ha una grande dose di umorismo ironico, che si presta molto bene alla serie Mortal Kombat, che potrebbe facilmente cadere nell'essere troppo farsesca se si comportasse sempre in modo super diretto.

Non sto dicendo che Johnny Cage sia il salvatore di Mortal Kombat, ma la sua leggerezza porta un altro senso di immedesimazione nel suo personaggio. Il guscio arrogante di Johnny è un ottimo modo per presentarlo, prima di rendersi conto di quanto sia fragile quel guscio e di rivelare l'ex star di Hollywood. Johnny è un attore, quindi non sorprende nessuno quando la sua personalità iniziale diventa una recitazione. Ma, ancora una volta, questo si serve perfettamente per la narrazione di un film, in quanto dà al tuo personaggio una profondità che va oltre il sollievo comico. Gli alti e bassi di Johnny sono tutti su di lui, quindi vorrai fare il tifo per lui per fare bene. Senza poteri, inoltre, diventa un perdente ancora più grande.

Mi ha sconcertato quando Johnny Cage era completamente assente da Mortal Kombat (2021), soprattutto quando ho visto Cole Young prendere essenzialmente il suo posto. Un abile artista marziale che non ha idea di cosa sia un Mortal Kombat, Cole ha molte somiglianze nel ruolo introduttivo che interpreta nel mondo, ma senza umorismo o profondità, si sente molto simile a un muro bianco. Poi cade in una pericolosa vicinanza quando si scopre che è un lontano parente di Scorpion e sconfigge Goro di tutte le persone.

Questo non è un colpo contro la performance di Lewis Tan, tra l'altro. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro, ma c'è un motivo per cui Cole Young non è (ancora) stato portato nell'universo di gioco di Mortal Kombat. È un eroe d'azione insipido e regolare, in un'ambientazione in cui l'insipido non può mai essere usato per descrivere nient'altro. Johnny Cage aggiunge quel pizzico in più di cui hai bisogno. Tutte le prove del fatto che Johnny sia un personaggio più forte di Cole esistono nel trailer di Mortal Kombat 2. Il suo arco narrativo è costruito dentro di lui, è completamente formato e pronto per essere inserito in una storia. Cole si sente come se fosse uscito da un film d'azione di Netflix di cui ti dimenticheresti a metà della visione, purtroppo. Chi sia non conta tanto quanto quello che è (un combattente, discendente di Scorpion), il che significa che non puoi avere un pubblico così affezionato a lui.

Come accennato, Liu Kang si adatta anche al ruolo del protagonista di Mortal Kombat. Il monaco destinato a sconfiggere Shao Kahn. L'uomo che si è allenato per tutta la vita per il torneo Mortal Kombat, è un personaggio motivato e forte. Sebbene sia perfetto per i giochi, però, non credo che Liu Kang sia così trasferibile a un film come Johnny Cage. Cage porta Mortal Kombat a un livello più reale e riconoscibile, permettendogli di avere ancora poteri mistici e morti cruente, mentre Liu Kang prende il misticismo e lo getta sulla luna. Diventa un dio metà fulmine e metà fuoco in Mortal Kombat 11 mentre controlla tutto il tempo. È una corsa sfrenata, eppure penso che lascerebbe un cinema pieno di persone che si grattano la testa piuttosto che battere il pugno quando Johnny Cage colpisce le spaccate e prende a pugni qualcuno.

Non mi aspetto cheMortal Kombat 2 vinca un Oscar se mette Johnny Cage al centro della scena, ma penso che possa realizzare il suo potenziale come film d'azione raucamente divertente con l'attore goffo e fallito in prima linea. Se anche le anteprime dei test sono qualcosa su cui basarsi, i registi sembrano aver fatto un buon lavoro, e spero che gran parte di ciò sia dovuto al mio uomo JC.