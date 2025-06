Perché la Red Bull si è lamentata del fatto che Goerge Russell fosse antisportivo in Canada? La Red Bull ha protestato contro la vittoria di George Russell al GP del Canada dicendo che ha frenato in modo irregolare dopo l'intervento della Safety Car.

HQ Il Gran Premio del Canada è stato ricco di drammi, con Lando Norris costretto al ritiro dopo una collisione con Oscar Piastri al giro 67 su 70, e George Russell e Max Verstappen che sono saliti nella classifica piloti dopo il disastro della McLaren. Tuttavia, ci sono state anche polemiche tra Red Bull e Mercedes, perché la Red Bull ha ritenuto che Russell abbia guidato in modo "irregolare" e abbia mostrato un "comportamento antisportivo" quando è stata schierata la Safety Car dopo la collisione di Norris. Verstappen ha detto alla radio al suo team Red Bull che Russell aveva "frenato in modo irregolare". Russell si è lamentato del fatto che Verstappen lo avesse sorpassato sotto la Safety Car, ma la Red Bull ha affermato che lamentarsi di ciò "mostrava intenzioni antisportive". Alla fine, entrambe le squadre sono state chiamate dai commissari e hanno accettato la spiegazione di Russell: che aveva frenato per garantire un distacco con la Safety Car e mantenere la temperatura nelle sue pause e nelle gomme, spiegando che "le frenate periodiche sono comuni e prevedibili durante gli schieramenti della Safety Car". Inoltre, non credevano che avesse tenuto una condotta antisportiva segnalando alla squadra che Verstappen aveva sorpassato. Ciò significa che Russell ha ottenuto la vittoria in Canada, seguito da Verstappen e Antonelli. Nella classifica del 2025, George Russell è quarto con 136 punti, Verstappen terzo con 155 punti, Norris secondo con 176 punti e Piastri primo con 198 punti. Jose Breton - Pics Ation / ShutterStock