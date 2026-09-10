Perché la tappa di oggi della Vuelta a España sarà fondamentale per la classifica generale

HQ

La Vuelta a España è al suo ultimo tratto: restano solo quattro tappe, contando quella di oggi, che si conclude questa domenica a Granada. Dalla caduta di Tadej Pogacar, Enric Mas è stato il leader: aveva un vantaggio di un minuto su Primoz Roglic, e nelle tappe di montagna da allora lo ha allungato a due minuti. Esattamente, 2:06 minuti su Felix Gall, secondo, e 2:10 minuti su Primoz Roglic, terzo, anche se la maggior parte si aspetta che Roglic riduca significativamente quel distacco oggi.

Perché? Perché Roglic, che ha vinto la Vuelta quattro volte, è il miglior velocista, e la tappa di oggi è uno sprint individuale di 32,5 km tra El Puerto de Santa María e Jerez de la Frontera, con solo 190 metri di salita.

La cronometro individuale di oggi (Tappa 18) inizia alle 14:50 CEST, con Enric Mas come ultimo a partire alle 16:55 CEST.

"Sappiamo che ci sarà una perdita di tempo con Roglic", ha detto Movistar

Nella prima tappa della Vuelta, uno sprint a Monaco (di meno di 10 km), Roglic ottenne il miglior tempo dei tre, anche se solo 11 secondi meglio di Mas. Pogacar vinse quella sprint.

Secondo Iván Velasco, direttore delle prestazioni del Team Movistar, si aspettano che Mas perda parte del suo vantaggio: "Sappiamo che ci sarà una perdita di tempo con Roglic, ma cercheremo di gestire queste differenze e tenere tutto sotto controllo", ha detto ad AS.

"Dipenderà anche dalle gambe di Roglic. Secondo i nostri dati storici, la distanza è tra due e tre secondi per chilometro. Se Enric ha una buona giornata, le perdite non dovrebbero superare un minuto, al massimo 1:20 o 1:30. È quello a cui puntiamo".

Questo darebbe a Enric Mas un vantaggio di un minuto da difendere, e probabilmente aumentarsi, nelle ultime due tappe di montagna di venerdì e sabato. Anche se probabilmente saranno più decisive, sarà oggi che sapremo se Enric Mas garantirà la gara... o se, al contrario, Roglic terrà viva la gara fino alla fine.