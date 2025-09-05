Perché la tappa di venerdì è la più importante della Vuelta a España: il mitico Alto de l'Angliru

HQ

La Vuelta a España ha superato il suo giro di boa, ma la vera carne della corsa inizia ora. La tappa 13, di venerdì, è la più lunga, 202,7 km, e di gran lunga la più dura, che termina con la salita all'Alto de L'Angliru nelle Asturie.

Durante i 12,5 km di dislivello (fino a un'altezza massima di 1.573 km sul livello del mare) c'è una pendenza media del 9,8%, con alcune parti, come la salita a Les Cabres, che raggiungono un picco massimo del 23,5%, ma altre salite come Alviru (21,5%), Les Piedrusines (20%)9 e Les Cabanes (22%) saranno altrettanto dure. Sarà in quei momenti che il gruppo si spezzerà, con solo gli scalatori migliori e più preparati che avranno possibilità di sopravvivere.

La salita è stata inclusa per la prima volta a La Vuelta nel 1999 e l'ultimo vincitore è stato Primoz Roglic nel 2023. Vingegaard ha un legame speciale con questa montagna, dato che è arrivato secondo nel 2023 e nel 2020, finendo 14°, ha coinciso con la sua grande svolta ai Grandi Giri.

La gara è partita alle 12:15 CEST a Cabezón de la Sal e dopo quattro o cinque ore sapremo chi ha le carte in regola per vincere La Vuelta. Jonas Vingegaard è il chiaro favorito, ma Joao Almeida e Tom Pidcock, staccati di 50 secondi, e persino Torstein Træen, cercheranno di rialzarsi. Per loro, potrebbe essere l'ultima possibilità di avere qualche speranza di vincere la gara: questa gara non deciderà il vincitore, ma potrebbe condannare i perdenti.