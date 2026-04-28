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Il club saudita Al-Ahli Saudi FC di Jeddah è stato incoronato campione d'Asia per il secondo anno consecutivo, vincendo la AFC Champions League Elite contro il club giapponese Machida Zelvia, con un gol di Feras Albrikan nella prima parte dei tempi supplementari della finale di sabato 25 aprile, terminato 1-0, nonostante la squadra giapponese abbia giocato con superiorità numerica dopo che il difensore dell'Al-Ahli Al Hawsawi ha ricevuto un cartellino rosso diretto per una testata su un al 68° minuto.

Ma come sottolinea The Guardian, questo risultato riflette il formato difettoso della competizione, che dalla scorsa stagione disputa tutte le fasi finali, dai quarti di finale alla finale, a Jeddah, il che dà un vantaggio ai club sauditi poiché sono sempre supportati dal pubblico locale, eliminando i fattori delle trasferte e con spettatori che vanno da 60.000 persone dalla finale, a 395 persone durante una partita tra Machida e Shabab Al-Ahli da Dubai.

La AFC Champions League è stata rinominata AFC Champions League Elite nel 2023, e si è deciso di ospitare tutte le fasi finali di una partita di andata unica in Arabia Saudita. Molti vedono questo come una concessione ingiusta all'Arabia Saudita, la cui industria calcistica, in parte finanziata dal governo, sta crescendo per attirare più giocatori, investitori e interessi dall'estero, in una forma di "sportwashing" che ignora il resto delle nazioni asiatiche.

La presenza di Machida in finale è stata interessante, dato che questo club giapponese gioca nella massima serie del calcio giapponese da solo due stagioni e ha sviluppato uno stile di gioco più fisico, insolito rispetto alla tradizione calcistica giapponese, più fluido ed è allenato da un ex insegnante di liceo.

A dopo, la AFC Champions League Elite si espanderà da 24 a 32 club, e inizialmente si prevedeva che i diritti di ospitare per l'Arabia Saudita nelle fasi finali venissero rivisti.