Perché Lando Norris ha una penalità di 10 posizioni in griglia nel GP del Belgio? È colpa sua?

HQ

Il campione in carica di Formula 1 Lando Norris inizierà il Gran Premio del Belgio questa domenica con una penalità di 10 posizioni in griglia a causa di una decisione presa dal suo team, la McLaren, di correggere la frequente inaffidabilità dei motori in questa stagione, problemi che hanno causato a Norris il mancato partenza in Cina, e problemi anche in Giappone e Monaco.

Tuttavia, la responsabilità non ricade davvero su McLaren, ma su Mercedes, fornitore dei motori McLaren che ultimamente stanno cedendo più di quanto dovrebbero (ha anche colpito, ad esempio, Andrea Kimi Antonelli della stessa squadra Mercedes, che non è riuscito a concludere la gara a Barcellona). Anche McLaren, uno dei team clienti Mercedes, affronta problemi simili.

Le regole della F1 consentono solo tre unità elettroniche di potenza per ogni pilota nel corso di una stagione, e la vettura di Norris ne ha già usate tre. Per risolvere i problemi, la McLaren ha montato la sua vettura con una quarta unità motorizzante questo fine settimana, sapendo in anticipo e accettando che avrebbe subito una penalità di 10 posti per il grir.

Si ritiene che la McLaren abbia scelto di montare questa quarta unità elettronica nel circuito belga perché Spa-Francorchamps è uno dei circuiti più facili per sorpassi, con molti lunghi rettilinei e zone DRS. Era quindi il "male minore" subire la pena qui invece di farla su un altro circuito.