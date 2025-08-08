Perché le persone lanciano dildo verdi durante le partite WNBA? La spiegazione è ancora più ridicola

HQ

Nelle ultime settimane è iniziata una strana e fastidiosa tendenza sulle partite WNBA: gli spettatori lanciano dildo in campo. Ci sono stati almeno sei incidenti noti di giocattoli sessuali verde neon lanciati durante le partite WNBA dal 29 luglio, secondo USA Today.

La maggior parte dei giocatori e degli allenatori WNBA si sono lamentati della tendenza, molti sostenendo che è sessista o che ridicolizza il campionato di basket femminile. Per lo meno, è fastidioso e rappresenta una minaccia per la sicurezza di giocatori e spettatori, come nel caso di qualsiasi oggetto lanciato in uno spazio pubblico.

Tuttavia, gli autori della tendenza non la vedono in questo modo. Alcuni rapporti hanno rivelato la vera fonte del trend: un gruppo di criptovalute che spinge una memecoin (via Reuters). Si chiamano Green Dildo Coin, e il loro obiettivo sembra essere quello di combattere un ambiente "tossico" nel mondo delle criptovalute, cercando di fare alcune "acrobazie virali".

Tuttavia, affermano di non avere nulla contro lo sport femminile. "Non l'abbiamo fatto perché non ci piacciono gli sport femminili o, tipo, alcune delle narrazioni che sono di tendenza in questo momento sono ridicole", ha detto il portavoce del gruppo crypto a USA Today. "Creare disagi ai giochi è come se succedesse in ogni singolo sport, giusto? L'abbiamo visto nella NFL, l'abbiamo visto nell'hockey, sai... fan che fanno cose casuali per creare più o meno attenzione."

Una delle persone che per prima ha lanciato un dildo contro il tribunale di Atlanta Dream è stata arrestata e successivamente rilasciata su cauzione per disordine pubblico, indecenza pubblica/esposizione indecente e violazione di domicilio. Un altro è stato anche arrestato per aver lanciato il dildo, che ha colpito qualcuno durante una partita di Phoenix Mercury. Ma la "bravata" ha funzionato e, a quanto pare, il valore della memecoin è cresciuto di oltre il 300% negli ultimi sette giorni. Si fermerà ora?