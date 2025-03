Perché Leclerc, Hamilton e Gasly sono stati squalificati dal Gran Premio di Cina? Il Gran Premio di Cina ha avuto un finale drammatico per Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly.

HQ Il Gran Premio di Cina di domenica scorsa ha avuto un finale insolito, con tre piloti squalificati, tra cui entrambi i piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che hanno concluso quinto e sesto, ma poi hanno avuto i loro punti rimossi. Anche Pierre Gasly, che si è classificato undicesimo, è stato squalificato. Perché sono stati squalificati? Come spiegato da Formula1.com, nel caso di Leclerc della Ferrari e Gasly dell'Alpine, le loro vetture erano sottopeso. Ciò viola l'articolo 4.1 del Regolamento Tecnico, che afferma che le auto non possono pesare meno di 800 kg. Entrambe le vetture pesavano esattamente 800 kg, ma un drenaggio di carburante dovuto a una procedura ha comportato la rimozione di poco più di 1,1 kg di carburante da entrambe le vetture, rendendole così più leggere del solito. La situazione di Hamilton era diversa: l'usura del pattino era risultata inferiore allo spessore minimo richiesto di 9 mm. L'articolo 3.5.9 del Regolamento Tecnico richiede uno spessore minimo di 9 mm per l'assemblaggio della tavola, ma è risultato essere di 8,6 mm (LHS), 8,6 mm (mezzeria della vettura) e 8,5 mm (RHS). Questa decisione significa che Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alex Albon e Ollie Bearman sono stati promossi di due posizioni, e Lance Stroll e Carlos Sainz sono stati promossi di una posizione e hanno preso alcuni punti, oltre ad essere un'ottima notizia per la McLaren, che ha visto i suoi due piloti sul podio domenica. La Ferrari ha rilasciato una dichiarazione, spiegando che il problema di Leclerc era dovuto alla loro strategia di un solo pit-stop, il che significava che l'usura delle gomme era molto elevata, causando un sottopeso della vettura. Nel frattempo, attribuiscono il problema di Hamilton a un errore di valutazione, accettano il rigore e aggiungono che non avevano intenzione di ottenere alcun vantaggio. Alpine ha pubblicato un tweet, dicendo semplicemente che accetta la decisione e si trasferisce in Giappone (4-6 aprile). Scuderia Ferrari HP