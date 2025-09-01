Perché Lewis Hamilton è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia per il Gran Premio di Monza di questo fine settimana

HQ

Continua la debacle di Lewis Hamilton dopo il Gran Premio d'Olanda, che non poteva finire peggio per la Ferrari: entrambi i piloti, compreso Charles Leclerc, sono caduti e non hanno terminato, e Hamilton è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia per il prossimo Gran Premio. Che, per aggiungere la beffa al danno, è il Gran Premio di casa per la Ferrari, il GP d'Italia a Monza.

Hamilton è caduto durante il giro 23/72 della gara di domenica, alla curva 3 di Zandvoort, quando ha perso il controllo della vettura sulla linea bianca scivolosa a causa della pioggia. "Non è una cosa normale per me dover uscire da una gara. Non posso davvero dire molto di più a riguardo", ha detto il sette volte campione del mondo dopo la gara, sicuramente mordendosi la lingua un mese dopo aver detto che era "completamente inutile" e che la Ferrari avrebbe dovuto trovare un sostituto. Anche Leclerc in seguito è caduto in una collisione con Kimi Antonelli.

Tuttavia, il rigore di Hamilton non ha nulla a che fare con questo. E' successo anche prima della gara, durante i giri di ricognizione pre-gara. Hamilton ha violato le regole sulle bandiere gialle, che richiedono ai piloti di ridurre significativamente la velocità quando sventolano doppie bandiere gialle, che sono state sollevate "a causa della natura della pista".

Tuttavia, Hamilton non ha abbassato la sua velocità in un modo che i commissari considerano "significativamente" né "notevolmente ridotto": circa 20 km/h in meno rispetto alla sua velocità nello stesso punto nelle sessioni di prove. I commissari hanno dimezzato la sua squalifica, che normalmente sarebbe stata per 5 posizioni in griglia, perché "il pilota aveva tentato di ridurre la velocità e di frenare prima" (via Formula1.com).