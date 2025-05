Perché Mario Kart World non si chiama Mario Kart 9?

HQ

C'è un motivo per cui Mario Kart World non si chiama Mario Kart 9. Nonostante la convenzione di denominazione spesso tipica per la serie, Nintendo voleva andare ben oltre con questo gioco, motivo per cui ha deciso di abbandonare un approccio numerato e di impegnarsi invece in un nome più non ortodosso simile ai precedenti salti più significativi della serie.

Parlando di questo in un articolo di Ask the Developer, il produttore Kosuke Yabuki ha spiegato il motivo per cui il gioco è stato co-intitolato "World". Ha detto per intero: "Se l'idea fosse stata solo quella di aggiungere altri percorsi, penso che l'avremmo chiamato Mario Kart 9.

"Ma questa volta non è stato il nostro approccio. Volevamo portare la serie al livello successivo. Quindi, questa volta abbiamo deciso di abbandonare la numerazione e di scegliere un titolo completamente nuovo, Mario Kart World. Quindi, avevamo già aggiunto "Mario Kart World " alla concept art fin dalle prime fasi di sviluppo".

Ha fatto un ulteriore passo avanti per aggiungere: "Nei precedenti giochi di Mario Kart, dopo aver terminato un percorso, si passava al percorso successivo. Tuttavia, ho pensato che con la tecnologia moderna, essere in grado di passare senza problemi da un corso all'altro e realizzare un unico, vasto mondo non fosse al di là del regno delle possibilità. Quindi, con questo in mente, abbiamo deciso di creare un nuovo tipo di Mario Kart... Ed è allora che sono iniziati tutti i nostri problemi".

Il team prosegue spiegando che l'idea di intensificare il franchise invece di aggiungere o modificare semplicemente il gameplay consolidato è nata dalla mentalità di aver già raggiunto tutto ciò che c'era da ottenere neiMario Kart giochi precedenti. In effetti, il capo del team di pianificazione Shintaro Jikumaru lo ha formulato in modo abbastanza chiaro.

"Ho anche avuto la sensazione che con Mario Kart 8 Deluxe avessimo praticamente perfezionato la formula di un gioco di Mario Kart in cui ogni percorso viene giocato separatamente. In questo senso, ho pensato che un gioco di Mario Kart in cui si gioca in un mondo interconnesso sarebbe stato gratificante anche dal punto di vista di uno sviluppatore. Tuttavia, dal punto di vista di un giocatore, a volte può sembrare particolarmente deludente quando un sequel cambia troppe cose. Quindi, come persona coinvolta nello sviluppo del gioco, ho sentito che la nostra prima sfida era capire come aggiungere nuovi elementi pur rendendoli soddisfacenti per coloro che hanno giocato ai precedenti giochi di Mario Kart".

Quindi, non escludete un ritorno a una convenzione di denominazione numerata, magari per Mario Kart 10 o X su tutta la linea, poiché forse a quel punto la serie non richiederà un enorme balzo in avanti in idee e concetti, e andrà bene semplicemente con nuove tracce e funzionalità.