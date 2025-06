Perché Max Verstappen ha dovuto fare QUESTO?

HQ

Il GP di Spagna ha avuto un finale drammatico per Max Verstappen, che vede le sue opzioni per ratificare il suo campionato sempre più indietro: una manovra inspiegabile al penultimo giro gli è costata una penalità di dieci secondi, scivolando dal quinto al decimo posto. Mentre la Red Bull ha chiesto a Verstappen via radio di lasciarlo passare da Russell, lui non è stato d'accordo e ha preso contatto con Russell.

"

Mi sono appena schiantato! Non so davvero perché o quale fosse il pensiero dietro. Alla fine, sono contento di aver continuato con pochi danni e alla fine ha punito lui molto più di me

", ha detto Russell, che si è lamentato del comportamento dell'olandese, con cui ha un rapporto irreparabile : "È così che Max va a correre".

"Lui era in P4, io ero in P5, sono finito in P4, lui è finito in P10, quindi da parte mia sono contento di essere riuscito a finire la gara", ha detto il pilota britannico.

Verstappen spiega perché si è scontrato con Russell

Perché la Red Bull gli ha chiesto di lasciarlo superare dal pilota della Mercedes? Avendo le gomme dure, ha preso la strada di uscita e ha cercato di guadagnare vantaggio fuori pista su Russell. La sua squadra lo ha avvertito che avrebbe potuto ricevere una penalità per averlo fatto, quindi gli hanno raccomandato di lasciarlo passare da Russell. Verstappen si è lamentato alla radio, e poi è sembrato indietreggiare e invitare Russell a superarlo, solo per tornare alla sua posizione, scontrandosi con lui.

Verstappen non ha spiegato perché si è scontrato con Russell, spiegando che si è trovato in tutta la situazione perché aveva solo gomme dure, con un grip molto basso. "Fondamentalmente, abbiamo appena finito le gomme. Col senno di poi, era meglio restare fuori? Forse, non lo so. È sempre facile dirlo dopo".

Verstappen ha concluso la gara al quinto posto, ma con una penalità di dieci secondi è sceso in decima posizione, conquistando solo 1 punto (e permettendo a Fernando Alonso di balzare al nono posto e conquistare i suoi primi due punti). Intanto, con la consueta doppietta della McLaren (Piastri primo, Norris secondo), Verstappen rimane indietro, a 39 punti da Norris, secondo in classifica, e a 49 punti da Piastri.