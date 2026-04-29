Perché mercoledì e giovedì sono considerati un giorno di "prova" per l'eclissi solare di agosto in Spagna

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Questo 12 agosto avverrà un'eclissi solare totale che sarà meglio vista da alcune parti della Spagna, da una piccola parte del Portogallo, così come da Groenlandia e Islanda, la prima di una serie di tre eclissi solariin Spagna nel 2026, 2027 e 2028. Ma l'eclissi solare di agosto 2026 ha una particolarità: in Spagna avverrà nel tardo pomeriggio, quasi prima del tramonto, con il sole molto vicino all'orizzonte, quindi non sarà apprezzata in terreni più bassi o se si è circondati da edifici o altri ostacoli visivi.

Ecco perché questa settimana, e in particolare mercoledì 29 aprile e giovedì 30 aprile, sono considerati come un "sigillo di prova" per chi vuole vedere in sicurezza l'eclissi solare ad agosto, perché il sole tramonterà quasi esattamente nella stessa posizione del 12 agosto. La ragione è semplice: ci sono 52 giorni tra il 30 aprile e il solstizio d'estate, il 21 giugno, gli stessi giorni tra il solstizio e il giorno dell'eclissi, il 12 agosto.

Come sapere se potrai vedere l'eclissi ad agosto

In breve, se vuoi sapere se potrai osservare l'eclissi solare da dove ti trovi, o da dove intendi osservarla, oggi e domani saranno le migliori occasioni per saperlo: se riesci a vedere il sole all'ora in cui avverrà l'eclissi (che durerà circa quattro secondi e inizierà intorno alle 20:27-20:32 CEST in Spagna; 17:48 a Reykjavik), senza essere coperto da edifici, montagne o altri ostacoli, potrai anche osservare l'eclissi solare in agosto (se il tempo sarà buono, ovviamente).

Tieni presente che l'eclissi sarà apprezzata completamente solo in alcune parti della Spagna, così come in Islanda e Groenlandia. In altre parti dell'Europa occidentale l'eclissi sarà parziale. Qui puoi leggere un elenco estremamente dettagliato di luoghi e orari da cui potrai vedere l'eclissi solare, ma ovviamente sarà visibile solo se non hai edifici o montagne che la coprano...

L'altro, e probabilmente più grande ostacolo, è il meteo. Si prevede che il cielo sarà nuvoloso, persino tempestoso, in molte parti della Spagna, specialmente oggi mercoledì, quindi la "prova" potrebbe essere inutile poiché le nuvole copriranno completamente il sole. Speriamo che il cielo sia sereno il 12 agosto, così da poter godere di questo spettacolo dalla natura. Un numero senza precedenti di visitatori internazionali dovrebbe arrivare nel nord-est della Spagna quest'estate, incluse alcune aree scarsamente popolate, a dimostrazione dell'entità dell'evento astronomico.