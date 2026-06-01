Perché molte persone definiscono il Roland Garros 2026 il miglior Grande Slam degli ultimi anni

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Molte persone considerano il Roland Garros 2026 il miglior Grande Slam degli ultimi anni. Sicuramente è stato uno dei più divertenti e sorprendenti: senza il campione in carica Carlos Alcaraz, infortunato, e senza il grande favorito Jannik Sinner, sconfitto dopo aver subito un colpo di calore, e anche senza Novak Djokovic, è ora certo che il vincitore sarà un vincitore del Grande Slam per la prima volta, figuriamoci un vincitore per la prima volta del Roland Garros.

Sulla carta, il favorito sembra essere il numero 3 al mondo Alexander Zverev, ma la pressione è alta per il tedesco, che si trova di fronte a quella che molti definiscono un'opportunità unica nella vita per vincere un Grande Slam senza affrontare né Sinner, né Alcaraz né Djokovic. Ma dovrà affrontare Rafa Jódar martedì, lo spagnolo diciannovenne che attualmente ha il miglior record sulla terra battuta del circuito, e proviene da due rimonte in cinque set contro Alex Michelsen e Pablo Carreño.

Sempre martedì, altre due stelle promettenti, il diciannovenne Joao Fonseca, boia di Djokovic venerdì e anch'egli vittorioso contro Casper Ruud, contro il ventenne Jakub Mensik.

Lunedì si decideranno gli altri quattro quarti di finale tra Juan Manuel Cerúndolo, che ha battuto Sinner la scorsa settimana, e Matteo Berrettini, il classificato meno (105° al mondo) ma l'unico finalista del Grande Slam rimasto oltre a Zverev, che ha perso contro Djokovic a Wimbledon 2021. Il numero 6 mondiale Felix Auger-Aliassime è anch'egli un candidato sicuro per essere finalista, e oggi affronta Alejandro Tabilo.

Flavio Cobolli vs. Zachary Svajda e Frances Tiafoe vs. Matteo Arnaldi compongono oggi l'altro turno di ottavi di finale.

Aryna Sabalenka punta al primo Roland Garros, ci saranno sorprese?

Anche le squadre femminili sono sorprendenti, dopo che la campionessa in carica Iga Swiatek ha subito la sua prima eliminazione dal Roland Garros dal 2019, perdendo al quarto turno contro Marta Kostyuk. Un momento saliente sarà la partita tra l'adolescente Mirra Andeeva e la 36enne Sorana Cirstea, che si ritirerà in questa stagione; mentre Aryna Sabalenka affronterà Naomi Osaka lunedì.

Restiamo sintonizzati per uno dei Grand Slam più imprevedibili degli ultimi anni... che sarà storico in qualunque modo finisca.