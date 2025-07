Perché Robert Pattinson dovrebbe essere l'unica scelta per il Batman del DCU

HQ

Non ho intenzione di parlare di nulla di nuovo qui. In effetti, immagino che molti di voi pensino anche che Battinson dovrebbe combattere al fianco del Superman di David Corenswet in un futuro (si spera) prossimo. Il problema è che, almeno al momento in cui scriviamo, James Gunn è stato molto irremovibile sul fatto che l'universo di The Batman di Matt Reeves rimanga parte di Elseworlds. Ciò significa che un nuovo Batman è molto in programma... mentre abbiamo uno dei migliori Batman che ottiene anche una trilogia tutta sua.

Due Batman che appaiono contemporaneamente in due universi diversi suonano come una ricetta per il disastro. Anche se non pensi che Battinson sia la scelta migliore per il più grande detective del mondo, sicuramente siamo tutti d'accordo sul fatto che suona come un momento follemente confuso per il pubblico in generale. Dovresti anche impostare confronti diretti e una competizione tra i Batman concorrenti. Chi darà la performance migliore sarà visto come la versione definitiva del personaggio, e questo sarà tutto. Se la Marvel ha dimostrato qualcosa negli ultimi anni, è che avere imbrogli multiversali è buono solo per un pop a buon mercato. Le persone si preoccupano di storie coerenti e condivise che giocano l'una con l'altra, piuttosto che di singoli pasticci di richiami disperati a una nostalgia sempre più diminuita.

L'altra opzione, quindi, se James Gunn e Peter Safran non riescono davvero a far funzionare nulla con Matt Reeves è aspettare che il regista abbia finito con la sua trilogia. Ugualmente non è una buona idea. Il sequel di The Batman uscirà nel 2027, con una terza parte che probabilmente richiederà alcuni anni per essere rilasciata dopo. Robert Pattinson avrà probabilmente superato i 40 anni per allora, e il DCU sarà progredito così tanto da solo che Batman diventerà famoso solo in sua assenza.

Annuncio pubblicitario:

Lo stile di The Batman potrebbe non essere in linea con il Superman più sciocco e ricco di azione, ma cosa sono i fumetti e le storie di supereroi se non diversi? Batman e Superman sono sempre stati ideali in contrasto, eppure non credo che questo sia mai stato messo in live-action meglio che con The Batman e Superman. Un felice incidente, certamente, ma di cui la Warner Bros. dovrebbe certamente cercare di approfittare.

Naturalmente bisognerà scendere a compromessi. Non credo che Bruce Wayne del mondo di Batman combatterà presto contro i kaiju come quello che abbiamo visto in Superman, ma il boy scout e l'estetica emo travagliata di Corenswet e Battinson sembrano già in grado di prestarsi magnificamente a un team-up. Ciò che hanno in comune è molto più forte di Batman e Superman dello Snyderverse, comunque. A differenza del tagliente Superman di Henry Cavill, l'affascinante supereroe di Corenswet cerca sempre di salvare quante più vite possibili. Battinson, nonostante non ci riesca sempre, cerca di fare lo stesso. Guardate l'ultimo atto di The Batman, per esempio. Batman è disposto a gettare via la sua vita per evitare che un cavo elettrico colpisca le persone bloccate in un'alluvione, poi trascorre i suoi ultimi momenti del film aiutando i civili a salvare i veicoli, nonostante sia stato gravemente ferito.

Sia The Batman che Superman (2025) comprendono l'idea di un eroe meglio della maggior parte delle recenti uscite di supereroi. Si concentrano così fortemente sui loro personaggi centrali che in realtà i loro alter-ego si sentono un po' sconosciuti. Questi punti di forza significano che, nonostante le differenze stilistiche (e le continue domande che la gente avrebbe posto a Matt Reeves sul perché Superman non ha aiutato durante gli eventi di The Batman), questi due personaggi potevano davvero brillare sullo schermo insieme.

Annuncio pubblicitario:

Ok, immagina questo ma con buoni attori (Ben Affleck non incluso ovviamente)

Tra le voci di diversi casting e attori che dicono che gli piacerebbe interpretare Batman, potrei sembrare un bambino un po' petulante, ma preferirei non vedere nessun Batman (fino a quando Reeves non avrà finito) piuttosto che vedere un altro crociato incappucciato colpire le strade della Gotham dell'DCU. Penso che la storia di James Gunn e Peter Safran potrebbe sopravvivere e persino prosperare senza un Batman. Mr. Terrific ha interpretato un ruolo simile a Batman nella storia di Superman, un mago della tecnologia schietto per lo più senza super poteri.

L'unico problema che ho potuto vedere con l'introduzione di Battinson è che non riesco a vedere il suo personaggio evolversi insieme a Robin, Nightwing, Cappuccio Rosso, Batgirl e tutti gli altri membri della famiglia Bat. Forse The Batman: Part II potrebbe cambiare le cose, ma ho sempre visto Battinson come un giocatore solista, messo alla prova dai limiti di ciò che lui e solo lui può realizzare.

Questo potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al DCU, e se lo farà, allora mangerò una grossa fetta di umile torta. Se non lo farà, però, e c'è un modo per inserire Robert Pattinson nel DCU, allora voglio vivere in quella linea temporale. Non credo che sentiremo nulla al riguardo o vedremo alcuna conferma fino a The Batman: Part II, quindi sfortunatamente tratterremo il respiro per un po', amici di Battinson.