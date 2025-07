Perché Trent Alexander-Arnold non è nella rosa del Real Madrid contro il PSG?

HQ

A un'ora e mezza dal calcio d'inizio, il Real Madrid ha condiviso la formazione titolare della semifinale contro il Paris Saint-Germain ai Mondiali per Club... con uno sfortunato cambio all'ultimo minuto. Trent Alexander-Arnold, che è passato dal Liverpool al Real Madrid giusto in tempo per la Coppa del Mondo per Club, manca dalla squadra. Il terzino destro inglese non è nell'undici titolare, né nella chiamata per il sostituto.

Come riportato dalla radio spagnola Cope, Alexander-Arnold ha subito una "battuta d'arresto" durante l'allenamento di ieri. Era in dubbio per la partita di oggi, e infatti non è stato chiamato. Al momento, non si sa se sarebbe in forma per la finale contro il Chelsea di domenica nel caso in cui il Madrid vincesse Parigi.

È un duro colpo per il Real Madrid, che ha perso anche il difensore Dean Huijsen (per compensare le assenze di William Pacho e Lucas Hernández al PSG), e dovrà provare con Valverde come terzino destro e Tchouameni come difensore centrale.

La formazione di partenza è composta da Courtois in porta, Valverde, Rüdiger, Asencio, Fran García in panchina; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham come centrocampista; Mbappé, Gonzalo e Vinicius come attaccanti: Xabi Alonso ha puntato sul giocatore di casa Gonzalo García, capocannoniere della competizione, e lo metterà alla prova insieme a Mbappé e Vinícius per la prima volta. Un esperimento mai sperimentato prima, contro il rivale più forte possibile...