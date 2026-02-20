Percy Jackson and the Olympians di Disney+ aggiunge tre nuovi dèi al suo cast

HQ

Percy Jackson and the Olympians La terza stagione è attualmente in fase di riprese, con le riprese previste per concludersi all'inizio di marzo di quest'anno. Con il proseguire della produzione, abbiamo tre nuovi membri del cast confermati per la prossima stagione, con tutte le star che sono dei che sicuramente guideranno Percy o lo accompagneranno nella sua ultima avventura.

Ming-Na Wen, Jennifer Beals e Hubert Smielecki sono stati tutti scelti per la terza stagione Percy Jackson and the Olympians, secondo Variety. Si prevede che recitino come guest star, piuttosto che come personaggi fissi, con Wen che interpreta Era, la moglie di Zeus sul Monte Olimpo. "Era è l'unica dea oltre a Zeus ad avere figli che sono anche membri del consiglio olimpico, il che le dà leva nella politica familiare," recita la sua descrizione.

Demetra, interpretata da Beal, è la sorella di Zeus e la dea dell'agricoltura, del raccolto e del ciclo della vita e della morte. "Demetra ricorda molto bene la guerra contro i Titani e farà tutto il necessario per impedire il ritorno di suo padre Crono," dice la sua biografia.

Smielecki interpreta Apollo, "il dio sbagliante e carismatico del sole, così come della musica, della poesia, dell'arco e della profezia. Il vero ragazzo d'oro dell'Olimpo e fratello gemello della dea Artemide, la luna verso il suo sole." I fan dei libri sapranno sicuramente meglio di chiunque parte di come questi tre dei faranno sentire la loro presenza nella terza stagione di Percy Jackson, ma dovremo aspettare e vedere come continuerà il dramma familiare degli dèi greci quando andrà in onda.