Percy Jackson and the Olympians torna su Disney+ e Hulu il 10 dicembre e ne abbiamo il primo assaggio

Per i libri, per i film e ora per la televisione. Percy Jackson si è cimentato con più o meno successo in diversi formati con la sua storia che modernizza e porta ai giorni nostri i miti greci e i loro dei e mostri. Nel 2023 la serie Percy Jackson and the Olympians è stata presentata in anteprima e poco dopo è stato confermato che Disney e Hulu stavano rinnovando la serie per una seconda serie di episodi,

Ebbene, quella seconda stagione sarà presentata in anteprima il 10 dicembre, adattata dal secondo romanzo della serie, Sea of Monsters, e abbiamo già un primo assaggio di ciò che avrà da offrire. Nel trailer appena rilasciato, vediamo Percy affrontare mostri marini, giganti e tutto il resto per salvare il Campo Mezzosangue e salvare l'albero di Thalia, che protegge il luogo dalle minacce ed è stato avvelenato da Luke.

Abbiamo anche un breve assaggio di Tyson, Grover, le Sorelle Grigie e l'intero cast di personaggi che popolano i libri di Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg. Puoi dare un'occhiata al trailer della premiere della seconda stagione di Percy Jackson and the Olympians qui sotto.