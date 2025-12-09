Perfect Dark Lead assunti per fondare un nuovo studio da Take-Two

HQ

All'inizio di quest'anno, abbiamo sentito la triste notizia che Xbox stava chiudendo The Initiative e il reboot di Perfect Dark. Non fu uno shock per nessuno, ma fu comunque deludente sentirlo. Successivamente, tramite Jason Schreier, abbiamo saputo che Take-Two aveva effettivamente cercato di salvare il progetto insieme a Crystal Dynamics, ma non ci è riuscito.

Ora, sempre tramite Schreier, abbiamo la notizia che i responsabili del progetto sono stati salvati e portati a capo di uno studio completamente nuovo sotto il marchio 2K. Il Perfect Dark capo dello studio Darrell Gallagher e il regista Brian Horton stanno fondando lo studio, come Gallagher ha confermato tramite LinkedIn.

"Sono entusiasta di condividere che entrerò a 2K come SVP, Studio Head, dove costruirò un nuovo studio e guiderò un'opportunità ambiziosa come mai affrontato prima," ha scritto. "Ho passato la mia carriera a credere in ciò che è possibile quando grandi persone si uniscono con una visione audace. Non vedo l'ora di iniziare con l'eccezionale squadra di 2K!"

Non sappiamo ancora come si chiami lo studio, né su cosa stia lavorando, ma in una rara occasione nelle notizie videoludiche di questi tempi, almeno parliamo di persone che trovano lavoro piuttosto che di perderli.