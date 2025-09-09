Pergola vs. Crafting the Cosmos vs. Exploding Kittens: quale scatola si adatta alla tua notte?

HQ

L'autunno è alle porte, quindi quale modo migliore per trascorrere una serata se non con tre nuovi giochi da tavolo? Ecco un tour in tre tappe attraverso l'attuale spettro dell'umore dell'hobby: accogliente giardinaggio zen, costruzione di motori cosmici e puro caos di feste. Pergola, Crafting the Cosmos ed Exploding Kittens: The Board Game non vivono solo in scatole diverse, ma in spazi mentali diversi. Il freddo del tè e della coperta, l'espresso e la carta da grattare e i nachos e le urla. Approfondiamo.

Pergola — Serenità con rane, miele e un giardino molto ordinato

La pergola è il tipo di euro in cui si espira nel momento in cui si solleva il coperchio. Stai disponendo le piante, attirando gli insetti, spingendo le goccioline d'acqua lungo una piccola cascata e, in generale, creando il più bel tableau del cortile che puoi. Meccanicamente si basa sul draft dell'azione, sul posizionamento delle tessere e sulla raccolta dei set in 45-60 minuti, giocabile da solo o fino a quattro. È a basso conflitto e altamente "fai le tue cose": il comfort food del design.

Ciò che lo eleva da "piacevole" a "Voglio mostrarlo ai miei amici non giocatori" è la produzione. La diffusione dei componenti del regolamento è ridicola nel migliore dei modi: tavole da giardino e pergola, un laghetto, tavola di foglie, vassoi e un vaso di pezzi che include una rana, barattoli di miele e gocce d'acqua. L'intero tavolo sembra un album botanico che ha deciso di diventare un centrotavola per le serate di gioco.

Il gameplay è il classico insalatione a punti: quasi tutto ciò che fai gocciola punti, con diversi fiori e creature che segnano in diversi schemi. Questo può sembrare "travolgente" al primo insegnamento, ma in pratica è rilassante; Stai accumulando piccole efficienze in un motore delicato mentre l'arte fa metà del lavoro pesante sulle vibrazioni. Le recensioni hanno sottolineato la scarsa interazione e il ritmo rilassato: accurato. Se vuoi curare tranquillamente il tuo giardino mentre chiacchieri, Pergola è una delizia. Se hai voglia di prendere quello cattivo o di bloccare il croccante, lo troverai leggero.

In conclusione: Pergola è un superbo euro "domenica pomeriggio": stupendo, amichevole e indulgente senza sembrare banale. È quello che tirerei fuori quando qualcuno dice: "Sono stanco, ma voglio ancora suonare qualcosa".

Creare il Cosmo - biglie, stelle e una galassia soddisfacente e ponderata

Se Pergola è un giardino di erbe, Crafting the Cosmos è un planetario in piena regola. Il punto: siete architetti interstellari che creano una galassia una stella alla volta, manipolando la gravità o persino il flusso del tempo per fare grandi curve. La presenza sul tavolo è sfacciatamente premium: stelle di plastica bicolore, gettoni vita, cristalli del tempo, tabelloni a doppio strato, una console centrale e biglie energetiche che spingerai in giro per raccogliere risorse. Il tempo di gioco dura circa 60-90 minuti per 2-4 giocatori, di età 14+, e atterra esattamente in quella zona "peso medio, sembra intelligente".

Quello che mi piace di più è la curva del momentum. I primi turni servono a sistemare le nebulose e ad allineare l'energia; A metà partita è dove entrano in gioco le "leggi dell'universo" (cioè le tue carte potere) e inizi a infrangere i tuoi stessi vincoli. Spendi per accelerare la produzione di stelle, l'angolazione per le carte obiettivo universali o deviare verso la generazione di vita avanzata per punti di fine gioco? Il sistema premia la sequenza, ed è abbastanza generoso da farti sentire intelligente anche quando sei un po' fuori tempo. Una recente recensione ha evidenziato esattamente questo ritmo: il posizionamento delle risorse su una griglia condivisa, quindi una fase di creazione in cui i punti e i bonus si sovrappongono. Questa descrizione è in linea con il modo in cui gioca al tavolo.

Anche il tema aiuta. C'è qualcosa di fondamentalmente soddisfacente nel far cadere una piccola stella nella tua fetta di galassia e sapere che è stato il risultato di due turni di "hack gravitazionali". La produzione lo vende senza scivolare nel territorio degli espedienti, e le regole supportano un insegnamento sorprendentemente fluido date le parti. Se il tuo gruppo ama la costruzione di motori in stile Wingspan ma vuole un passo avanti nella densità dei puzzle e nella spettacolarità dei tavoli, Crafting the Cosmos è un piacere per il pubblico.

Avvertenza: è un gioco pensante. I giocatori inclini all'AP possono e faranno un turno di tanking fissando i percorsi delle biglie come se stessero risolvendo i problemi di un reattore a fusione. Personalmente? Amo quell'energia. Porta degli spuntini.

Exploding Kittens: The Board Game — il gioco rumoroso, flessibile e divertente per la folla

Sì, il marchio di cat-bomb preferito su Internet ora ha un gioco da tavolo onesto, ed è esattamente il tipo di caos che stai immaginando. L'obiettivo è semplice: correre fino alla fine della pista senza atterrare sul gattino esplosivo. Giocherai carte azione per scherzare l'uno con l'altro, pescherai una carta mossa per avanzare e, ecco l'espediente, a volte capovolgerai l'intero tabellone pop-up per rivelare un percorso alternativo più cattivo. Le partite durano circa 20 minuti per 2-6 giocatori (età 7+) e il discorso al tavolo raggiunge immediatamente il picco.

La confezione si appoggia fortemente ai punti di forza del marchio. Ottieni 65 carte azione, 26 carte mossa, sei standee di personaggi classici e il tabellone pop-up che cambia stato a metà partita. È facile da insegnare, quasi impossibile sedersi in silenzio, e incoraggia attivamente alleanze temporanee che crollano nel momento in cui diventano scomode, perché ovviamente lo fanno. Il flip aggiunge quel tanto di novità che basta a far sorridere i veterani del gioco di carte originale, offrendo ai nuovi arrivati un momento "aha" pulito la prima volta che il tabellone si trasforma.

È profondo? Assolutamente no. È esilarante? Sì. Se la tua serata ha bisogno di un veloce detergente per il palato tra titoli più pesanti o qualcosa di turbolento per età miste, questo è un consiglio facile. Suggerimento: scala meglio da quattro a sei dove i tradimenti e i salti mortali contano davvero; con due è più una corsa podistica piccante.

Vuoi decomprimerti e sentirti ancora come se avessi realizzato un piccolo capolavoro alla fine? Pergola è la tua tisana: a bassa interazione, bella come una cartolina e più intelligente di quanto sembri a prima vista.

Vuoi un puzzle corposo e soddisfacente con pezzi deluxe e grandi ricompense? Crafting the Cosmos si colloca nel punto di equilibrio tra "insegnare in una sola seduta" e "pensare a tutto il gioco", con una produzione che si guadagna davvero il suo spazio sul tavolo.

Vuoi trasformare le risate e il tradimento in un'arma in 20 minuti netti? Exploding Kittens: The Board Game è uno sprint sfrenato a fogli mobili che ricorda la regola più importante dei giochi di società: dare alle persone motivi per urlare e poi lasciarle fare.

In conclusione, questi sono tre giochi per tre stati d'animo molto diversi. Riempi lo scaffale con tutti loro e sei coperto per l'intero arco di una serata di gioco, dal freddo riscaldamento, al piatto principale croccante, al dessert caotico.