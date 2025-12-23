Persona 3 Reload ora gira a 60 fotogrammi al secondo su Switch 2

HQ

Probabilmente sapevi già che Persona 3 era un gioco di ruolo fantastico, e probabilmente sapevi anche che il remake dell'anno scorso, Persona 3 Reload, era forse anche migliore. Ma non tutti sono stati completamente soddisfatti della seconda, perché su Switch 2 gira solo a 30 fotogrammi al secondo, rispetto al doppio su PC, PlayStation e Xbox.

Fortunatamente, Atlus ha ascoltato le critiche (grazie Gematsu), e dato che la Switch 2 è stata paragonata alla Xbox Series S in termini di prestazioni, si potrebbe pensare che il gioco possa girare a 60 fotogrammi al secondo anche con il formato Nintendo. Pertanto, è stato rilasciato un aggiornamento che risolve questo problema, sebbene solo in modalità docked (in modalità portatile, gira ancora a 30 frame al secondo).

Vorremmo anche ricordarvi che Persona 3 Reload per Switch 2 è attualmente in offerta sull'eShop, dove potete ottenerlo con uno sconto del 15%, un'offerta valida fino al 4 gennaio.