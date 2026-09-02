Persona 4 Revival impressioni: Torniamo a Inaba, con il trattamento 'Reale'

HQ

Persona 5 Royal è stato un punto di svolta non solo per Atlus e Sega, ma per l'intero genere JRPG, che è stato, in un modo o nell'altro, influenzato - quasi 'infettato' - da alcune delle caratteristiche che hanno definito quel titolo nella sua versione definitiva. Non è difficile trovare altri giochi che si siano ispirati all'uso di font nei menu, alla presentazione di abilità, oggetti, HUD, mappa e persino le sequenze post-battaglia, con la distribuzione di esperienza, bottino e così via. In effetti, Persona 5 Royal, oltre a essere un capolavoro, ha dato nuova vita a un genere che ha continuato a crescere ed espandersi. E questo include non solo i giochi di combattimento a turni come il suo 'primo cugino' Metaphor ReFantazio o il titolo occidentale Clair Obscur: Expedition 33.

Ma perché Persona 5 (e Royal) esistessero, Atlus ha dovuto aprire la strada, liberare molti sentieri e trovare un ritmo confortevole per camminare su quella corda tesa in cui elementi di visual novel convivono con un JRPG tradizionale. Ha quindi senso che anche i capitoli precedenti dello studio - che presentavano storie altrettanto o più ambiziose del quinto capitolo - vengano anch'essi rinnovati, adattandoli a una nuova generazione di giocatori desiderosi di divorare titoli più 'Royal'. Per primo c'è stato *Persona 3*, che ha lanciato la sua versione 'R', 'Reload', e ora, finalmente, tocca a *Persona 4*, la cui 'R' sta per 'Revival'.

Annuncio pubblicitario:

Persona 4 Revival non è un remaster di Persona 4 o Persona 4 Golden con nuova grafica, ma piuttosto un vero e proprio remake a sé stante. Tutte le battute vocali sono state ri-registrate da nuovi doppiatori, la storia 'base' è stata modificata per garantire una migliore coerenza con il terzo termine dell'avventura e, naturalmente, sono state aggiunte nuove location, dialoghi e varietà ai suoi sistemi. Sì, Persona 4 Revival ha ricevuto quello che noi di P3R chiamiamo 'il trattamento Reale', ma allo stesso tempo sa come capitalizzare la sua straordinaria identità visiva, già una delle migliori di tutto il franchise.

Tenendo tutto questo in mente, arriviamo in quella piccola stanza con sei postazioni di gioco, dove un affascinante membro dello staff Sega mi dice che posso sedermi e godermi 30 minuti di gioco alle due demo che hanno preparato per il gioco. E solo guardando la schermata del titolo e osservando come si sviluppa il gioco nei primi secondi, si ha già la sensazione di essere tornati a casa.

HQ

La prima parte della sessione è una fase introduttiva in cui il protagonista del gioco affronta la sua prima battaglia contro un'Ombra e risveglia la sua Persona interiore, Izanagi. Fa parte dell'inizio del gioco, anche se questa sezione inizia subito nel primo dungeon, dove impariamo le basi del movimento, l'esplorazione, la raccolta e l'uso di oggetti, e i basi del sistema di combattimento, e qui farò una breve introduzione a questi, nel caso in cui, per caso, questo possa essere il primo gioco Persona a cui hai mai giocato.

Annuncio pubblicitario:

Il combattimento in Persona si basa sull'uso delle Personas - esseri creati dal cuore di certi individui 'speciali', che rappresentano quella parte di sé. Per evocare una Persona, devi accettare quella parte del tuo cuore da cui il tuo primo istinto è fuggire, ma che è anche ciò che ti rende chi sei e da cui trai la forza per affrontare la vita. Una volta che hai la tua Persona, essa possiede una gamma di abilità di combattimento uniche, ognuna con i propri punti di forza e debolezza. Questi punti di forza e debolezza sono determinati da diversi tipi di attacchi, fisici o elementali. Nei capitoli recenti della serie, quando un bersaglio viene colpito da un attacco contro cui è debole, quel bersaglio viene 'stordito' e l'attaccante ha la possibilità di proseguire con un nuovo attacco. Questo vantaggio tattico è decisivo nella maggior parte delle battaglie della serie Persona, e il Baton Pass, come viene chiamato, è presente anche in Revival, proprio come è stato introdotto in Persona 3 Reload.

In effetti, parlare di Persona 4 Revival è molto semplice. Se hai giocato ai titoli recenti della serie, come Persona 3 Reload o Persona 5 Royal, ti sentirai a casa. Tutti i sistemi sono ripresi da quei titoli, e tutto ciò che ti resta da fare è goderti questa nuova storia, che promette molte, molte ore di divertimento davanti.

Se, invece, vieni da Persona 4 Golden o non hai mai giocato al quinto capitolo, ti aspetta un restyling sostanziale su misura per le piattaforme moderne, con un gameplay incredibilmente fluido, grafica e animazioni che avresti sempre sognato giocando al gioco originale.

E se, miracolosamente, questa è la tua prima volta a giocare a Persona... Goditelo, perché tutto indica che questo Persona 4 Revival sarà un altro enorme successo nella fantastica serie di successi di Atlus. Non vedo l'ora che arrivi febbraio 2027 per poter godermi l'avventura completa.