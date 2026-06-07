Persona 4 Revival presentato e uscirà a febbraio

Per chi attendeva con impazienza il remake del celebre Persona 4, c'erano notizie entusiasmanti durante l'Xbox Games Showcase di stasera. Atlus ha annunciato che il gioco, sia precedentemente vociferato che trapelato, intitolato Persona 4 Revival, sarà rilasciato il 18 febbraio 2027.

Il gioco sarà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series S/X e PC. I giocatori Xbox possono anche aspettarsi che il gioco appaia su Game Pass lo stesso giorno del lancio. Abbiamo potuto goderci un rimorchio sostanzioso che potete godere qui sotto.