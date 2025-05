Persona 5: The Phantom X verrà lanciato il 26 giugno

Immergiti in una nuovissima storia di Persona 5 su dispositivi mobili e PC.

Persona 5 avrà un nuovo spin-off mobile chiamato The Phantom X

17 Marzo 2023 alle 13:27 NEWS. Scritto da Alberto Garrido

Un nuovo gruppo di Phantom Thieves of Hearts inizierà a cambiare destino dal 29 marzo su iOS e Android, anche se per ora sarà disponibile solo in Cina.