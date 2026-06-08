Persona 6 è dichiarato "il punto d'ingresso perfetto" per i nuovi fan ma promette un "nuovo mistero profondo" per i veterani

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Francamente, la tanto attesa rivelazione di Persona 6 è stata un po' priva di chiarimenti, perché oltre a confermare l'esistenza del progetto e che arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S, non abbiamo ottenuto molto dal primo trailer.

Fortunatamente, da quando questo trailer è arrivato, l'elenco della pagina del negozio su Xbox è stato pubblicato per il gioco e ha offerto alcune informazioni extra, incluso come Persona 6 sembri essere il "punto d'ingresso perfetto" per i nuovi fan.

Ci viene detto che Persona 6 "porta tutto ciò che è amato della serie in una nuova storia audace" e, per quanto riguarda cos'altro aspettarsi, combinerà "la vita quotidiana sentita e un'avventura soprannaturale mozzafiato" tutto "avvolto attorno a una storia completamente fresca e autonoma e a un nuovo cast di personaggi."

Naturalmente, possiamo aspettarci di avere di nuovo Personas da padroneggiare, dove "ogni relazione che nutri ti rende più forte" e dove "ogni legame che crei diventa un'arma contro l'oscurità che ti si nasconde dentro."

Per quanto riguarda l'ambientazione, la descrizione aggiunge: "Naviga i ritmi della vita scolastica quotidiana e costruisci amicizie, cerca il romanticismo e coltiva ricordi che contano. Ma sotto la superficie di strade familiari e quartieri tranquilli si cela qualcosa di più oscuro: strane voci, leggende urbane inquietanti e incidenti occulti che solo tu e i tuoi alleati più stretti potete affrontare."

Dato che i giochi Persona sono progettati ciascuno come avventure autonome, non sorprende nemmeno che Persona 6 sia un buon punto di partenza per i nuovi fan, ma Atlus e Sega concludono stuzzicando altri per i fan veterani promettendo "un nuovo mistero inquietante e profondo per chi stava aspettando."

Sei entusiasta per Persona 6 ?