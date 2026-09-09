Persona 6 è stato confermato per Nintendo Switch 2

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La trasmissione Nintendo Direct è giunta al termine e i possessori del sistema ibrido successore ora hanno un'idea molto più chiara di cosa aspettarsi di giocare sul loro dispositivo nei prossimi mesi.

In mezzo a un turbine di notizie e rivelazioni, Atlus era presente per offrire uno sguardo sul futuro della serie Persona, con due rivelazioni chiave pronte per i suoi giocatori Nintendo.

Il primo ruotava attorno a Persona 4 Revival, dato che il remake dell'iconico JRPG è ora previsto per il 20 maggio su Nintendo Switch 2. Poi, partendo da questo, abbiamo avuto un altro assaggio molto breve dell'attesissimo Persona 6, che ora è stato confermato per una versione Switch 2, anche se ulteriori dettagli sono ancora incredibilmente scarsi.

Con il futuro di Persona che appare incredibilmente promettente per i possessori di Nintendo Switch 2, vorrete giocare a uno dei due giochi su questa piattaforma o punterete prima di tutto a un'altra piattaforma?