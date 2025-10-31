Personalizza la tua corsa Sonic Racing: Crossworlds con gli adesivi Puma

HQ

Esattamente un mese fa, abbiamo riferito che l'azienda di abbigliamento sportivo Puma e Sega avevano annunciato una collezione congiunta di scarpe da ginnastica, che è stata successivamente seguita da altri capi di abbigliamento. A quanto pare, la collaborazione non si è fermata qui, perché oggi Sega ha annunciato tramite Threads che ora sono disponibili otto diversi adesivi Puma per migliorare la tua auto in Sonic Racing: Crossworlds.

Puoi dare un'occhiata a come appaiono nel post qui sotto e, se vuoi saperne di più sul gioco, ti consigliamo di leggere la nostra recensione e vorremmo anche ricordarti che il personaggio di Persona 5 Joker è stato aggiunto al gioco la scorsa settimana.