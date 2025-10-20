Perun Creative spiega cosa aspettarsi dall'arrivo in accesso anticipato di Kromlech

L'anno prossimo, i fan del fantasy e dei giochi di ruolo potranno entrare nel mondo di Kromlech, una terra oscura e magica dove spade e stregoneria si scontrano. Questo è un gioco che ruota attorno a un eroe che ha un numero limitato di giorni per salvare il mondo, e questo porta a un'esperienza di azione-avventura in cui devi fare grandi scelte che scolpiscono la terra, varie fazioni e il tuo eroe allo stesso tempo.

Al momento in cui scriviamo, Kromlech non ha una data di arrivo fissa, ma sappiamo che verrà lanciato prima di tutto in uno stato di accesso anticipato su PC nel 2026. Con l'avvicinarsi della situazione, di recente abbiamo avuto l'opportunità di parlare con l'interfaccia utente, l'esperienza utente e il designer dei livelli Milan Hrycjuk dello sviluppatore Perun Creative, il tutto per saperne di più su cosa aspettarci dal debutto in accesso anticipato.

"Ok, per l'accesso anticipato ci si può aspettare tipo, direi, il 30% della mappa e qualcosa che potremmo chiamare Primo Atto, perché si sta ancora inseguendo un boss di fazione, e in realtà molti dei sistemi di gioco rimarranno", spiega Hrycjuk. "Quindi stiamo solo aggiungendo i contenuti come altri contenuti al gioco completo, ma in accesso anticipato puoi sperimentare la maggior parte del gameplay in realtà".

Per ulteriori informazioni su Kromlech, assicurati di dare un'occhiata alla nostra intervista completa con Perun Creative qui sotto.