Pesanti bombardamenti israeliani a Gaza uccidono 60 persone mentre si profilano i colloqui per il cessate il fuoco Decine di morti in attacchi intensificati mentre i funzionari israeliani si preparano per i negoziati con gli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Lunedì, Gaza ha subito una delle notti più mortali delle ultime settimane, quando le forze israeliane hanno intensificato la loro campagna militare in vista dei colloqui a Washington per un nuovo cessate il fuoco da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Salah, 60 anni, padre di cinque figli, di Gaza: "Le esplosioni non si sono mai fermate; Hanno bombardato scuole e case. Sembrava un terremoto", ha riferito Reuters. "Nei notiziari sentiamo che un cessate il fuoco è vicino, sul terreno vediamo la morte e sentiamo esplosioni". Amani Swalha, in piedi tra le macerie di una scuola di Gaza, da Gaza: "Guardateci, non siamo solo numeri e non siamo solo immagini. Ogni giorno martiri così", ha riferito Reuters. "È nostro diritto vivere, e vivere con dignità, non in questo modo nell'umiliazione". Secondo quanto riferito, gli attacchi hanno colpito aree residenziali, rifugi e spazi pubblici, con significative vittime civili. Almeno 60 morti. Nonostante la crescente pressione diplomatica e i rinnovati sforzi per un cessate il fuoco, la violenza sul terreno continua a intensificarsi. La vita dei palestinesi sfollati che soffrono di cattive condizioni di vita a causa del loro sfollamento dalle loro case e tende, nella città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il 10 giugno 2025 // Shutterstock