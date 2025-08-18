PETA contesta l'anello al naso di mucca in Mario Kart World in una lettera aperta a Nintendo

HQ

L'organizzazione per i diritti degli animali PETA si è scontrata più volte con Nintendo. Ad esempio, non gli piaceva il museo nell'ultimo gioco di Animal Crossing e hanno prodotto una guida per vegani per lo stesso gioco. Ora hanno messo gli occhi su Mario Kart World, e più specificamente sul personaggio Cow, che come ritratto nel gioco, ha un anello al naso. Gli anelli nasali sono generalmente usati per controllare gli animali.

In una lettera aperta al presidente Shuntaro Furukawa l'organizzazione afferma quanto segue:

"L'anello di ottone nel naso di mucca sorvola sulla violenza e la crudeltà del mondo reale verso gli animali. Ecco perché vi chiediamo di dare a questo amato bovino un piccolo ma significativo aggiornamento: rimuovete l'anello al naso e lasciate che la mucca corra liberamente, senza alcun doloroso richiamo alle industrie che trattano gli animali come macchine a scopo di lucro".

L'organizzazione, come detto, si è lamentata con Nintendo in numerose occasioni, principalmente perché i suoi giochi attirano un pubblico molto più ampio, compresi i bambini.

Nintendo non ha ancora risposto e probabilmente non lo farà.