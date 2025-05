Pete Davidson affronta i terrificanti pensionati in The Home

Pete Davidson è tipicamente noto per la sua abilità comica e, il più delle volte, non attribuiamo l'attore al genere horror. Ma forse dovremmo...

Questo luglio, Davidson sarà il protagonista di un film intitolato The Home, dove interpreta un ribelle di circa vent'anni che, dopo essere stato colto in flagrante, è stato assegnato a completare il servizio alla comunità in una casa di riposo. Sembra abbastanza facile, vero? Bene, al suo arrivo, al personaggio di Davidson vengono date due istruzioni; tenere la casa ordinata e pulita, e anche di non salire mai al quarto piano... La ragione di quest'ultimo punto è che i residenti di quel piano sono descritti come bisognosi di "cure speciali", e questo sembra essere dovuto al fatto che qualcosa, o qualcuno, li ha effettivamente trasformati in mostri contorti.

The Home Sembra che stia cercando di esplorare qualcosa di più del semplice Davidson contro alcuni pensionati, poiché il trailer del film horror suggerisce che c'è di più in gioco, inclusi strani momenti di culto e anche un sacco di body horror. Inutile dire che questo film non sembra essere per i deboli di cuore.

The Home arriverà nei cinema il 25 luglio, con il film diretto da James Demonaco di The Purge e scritto da Demonaco e Adam Cantor. Puoi vedere il trailer qui sotto, così come la sinossi ufficiale.

In questo thriller horror del creatore di The Purge, un ventenne ribelle viene condannato ai servizi sociali in una tranquilla casa di riposo. I residenti al quarto piano sono rigorosamente off-limits, si dice che richiedano "cure speciali". Mentre i suoi sospetti crescono e scava più a fondo, scopre un segreto agghiacciante che mette in grave pericolo sia la vita dei residenti che la sua.