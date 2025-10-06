Pete Hegseth aiuta a stabilire il record mondiale alla partita di football della Marina giorni dopo il discorso dei "generali grassi"

HQ

Solo pochi giorni fa, Pete Hegseth ha consegnato un messaggio forte ai leader militari di alto livello, attaccando i "generali grassi" e dicendo a tutti loro di "prepararsi per la guerra". Ora, ha energizzato la folla alla recente vittoria del football della Marina sull'Air Force, guidando un evento di flessioni da record che ha attirato la partecipazione di cadetti, ufficiali e tifosi. L'impressionante esibizione ha infranto il precedente Guinness World Record per le flessioni simultanee, superando il traguardo stabilito dall'Air Force Academy due anni prima. I social media hanno rapidamente evidenziato il tentativo di record come un momento di spicco del fine settimana. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!