Pete Hegseth cita Pulp Fiction come scrittura, poi paragona la stampa ai nemici di Gesù

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È stata una settimana strana per essere Pete Hegseth. Mercoledì, il Segretario alla Difesa si è trovato a un podio del Pentagono e ha pronunciato quella che ha descritto come una preghiera usata dalle squadre di ricerca e soccorso in guerra, che ha attribuito al libro dell'Antico Testamento di Ezechiele. Il problema: somigliava molto di più a un monologo pre-esecuzione di Samuel L. Jackson in Pulp Fiction.

La versione di Hegseth iniziava: "Il cammino dell'aviatore abbattuto è assediato da ogni lato dalle scelerità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi." L'originale di Quentin Tarantino, pronunciato dall'assassino di Jackson, Jules Winnfield, poco prima di premere il grilletto, inizia quasi in modo identico. Il versetto vero e proprio in Ezechiele 25:17 è una singola frase sulla vendetta contro i Filistei.

"Chiunque dica che il Segretario ha citato male Ezechiele 25:17 sta diffondendo fake news e ignora la realtà." Questo secondo Sean Parnell, portavoce del Pentagono, che ha anche confermato che la preghiera era "ovviamente ispirata dal dialogo di Pulp Fiction."

Pete Hegseth

La mattina seguente, Hegseth era di nuovo al podio (questa volta per un briefing sulla guerra in Iran) e cercò un passaggio diverso. Ricordando un sermone domenicale sui farisei che complottavano contro Gesù anche dopo aver assistito a un miracolo, si voltò verso i giornalisti riuniti. "Ero seduto in chiesa e pensai: la nostra stampa è proprio come questi farisei," disse. "I cuori temprati della nostra stampa sono calibrati solo per contestare."

Nel giro di un'ora, Papa Leone XIV (attualmente in tour in Africa e già coinvolto in una faida crescente con il presidente Trump - date un'occhiata alle nostre ultime notizie su questo argomento) ha scritto su X: "Guai a coloro che manipolano la religione e il nome stesso di Dio per il proprio guadagno militare, economico e politico, trascinando ciò che è sacro nell'oscurità e nella sporcizia."

Gli storici della religione americana hanno osservato che, sebbene le amministrazioni statunitensi invochino a lungo la fede durante la guerra, la Casa Bianca di Trump è andata oltre la maggior parte, usando un linguaggio che, secondo le parole di uno studioso, è "netto e inequivocabile" in modi che i presidenti precedenti evitavano. Per Hegseth, un nazionalista cristiano autodefinito il cui uso di immagini religiose è diventato un tratto distintivo del suo mandato al Pentagono, questa settimana era, se non altro, in linea con il suo stile.