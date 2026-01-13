Pete Hegseth ed Elon Musk promettono di scatenare la tecnologia del Pentagono e rendere "Star Trek reale"

HQ

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ed Elon Musk hanno adottato un tono futuristico durante una visita a SpaceX, impegnandosi ad accelerare l'innovazione tecnologica all'interno del Pentagono e a rimodellare il modo in cui l'esercito sviluppa nuove capacità. Facendo un saluto vulcaniano, Hegseth riecheggiò il grido di battaglia di Musk per "rendere Star Trek reale" mentre i due delineavano una visione incentrata sulla velocità, la sperimentazione e il taglio della burocrazia.

Parlando durante il suo tour "Arsenale della Libertà", Hegseth sosteneva che gli Stati Uniti dovevano vincere quella che chiamava la competizione strategica per la supremazia tecnologica del XXI secolo. Ha indicato intelligenza artificiale, sistemi autonomi, ipersonici, tecnologia spaziale e droni a lungo raggio come aree in cui Washington deve superare i suoi rivali.

In particolare, Hegseth ha criticato duramente quello che ha descritto come anni di stagnazione all'interno del Pentagono, attribuendo strati burocratici al rallentamento dell'innovazione mentre gli avversari corrono avanti. Ha messo a confronto quella cultura con il modello di sviluppo rapido di SpaceX e ha promesso di tagliare la burocrazia "stile Elon" per ottenere risultati più rapidamente.

Musk ha detto che è stato un onore ospitare i leader del Pentagono e ha sostenuto l'appello di Hegseth all'urgenza. Il segretario alla difesa ha avvertito che gli Stati Uniti hanno ancora enormi vantaggi, dai dati comprovati in combattimento alla tecnologia avanzata, ma ha detto che nulla di tutto ciò avrà importanza se l'innovazione sarà soffocata dal processo... un messaggio sottolineato dalla sua spinta a trasformare l'ambizione fantascientifica in realtà militare.