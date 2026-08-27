Peter Cullen muore all'età di 85 anni: era Optimus Prime e molto altro ancora

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Peter Cullen, la voce di Optimus Prime in Transformers, è morto all'età di 85 anni. Cullen "è venuto a mancare serenamente, circondato dalla sua amorevole famiglia — e tenuto nel cuore dei suoi numerosi amici e innumerevoli fan in tutto il mondo", ha dichiarato la sua famiglia in una dichiarazione.

La famiglia ha anche chiesto ai fan di "onorare la sua straordinaria eredità servendo le proprie comunità e guidando gli altri con compassione, integrità e lealtà, e ricordare sempre di 'essere abbastanza forti da essere gentili'. "

Il ruolo vocale più famoso di Cullen fu quello di Optimus Prime nella serie animata originale Transformers degli anni '80, ruolo che riprese in ogni film live action dei Transformers fino a Transformers: Rise of the Beasts nel 2023, oltre che in molti videogiochi.

Altri personaggi famosi includono Eeyore nel franchise di Winnie the Pooh, Monterey Jack in Chip 'n Dale: Rescue Rangers, KARR in Knight Rider e persino la voce del titolare Predator nel film del 1987 e i ruggiti di King Kong nel film del 1976, ruolo per cui non fu accreditato. Più recentemente, ha doppiato Thaedus in Invincible.