Peter Jackson smentisce le voci su un "taglio al mithril" de Il Signore degli Anelli

L'edizione estesa di The Lord of the Rings è già un vero colosso, ma considerando la brillantezza della trilogia fantasy e i suoi fan ancora molto entusiasti e orgogliosi, c'è chi vorrebbe che potesse essere ancora più lunga. A tal fine, mentre la trilogia estesa si conclude a oltre 11 ore, alcuni si sono chiesti se ci sia ancora più film che potrebbe essere aggiunto, e se esista una cosiddetta edizione "estesa-estesa" della trilogia.

Per farla breve, non c'è. Con le crescenti voci sull'esistenza di una "Mithril Cut ", il regista Peter Jackson si è seduto con Empire per celebrare il 25° anniversario di The Fellowship of the Ring e per soffocare queste voci e speranze.

"Ci sono scene fantastiche che non abbiamo mai usato? La risposta è no. Ci sono qualche frammento, immagino. Ma se facessi un montaggio esteso-esteso, o come si chiamerà, sarebbe deludente. Sarebbe stato il montaggio esteso con qualche secondo in più qua e là; Non varrebbe la pena farlo."

Questo non significa che non ci siano filmati inutilizzati, come ha confermato la co-sceneggiatrice Phillippa Boyens che ci sono alcune brevi scene come un momento tra un giovane Aragorn e Arwen in Lothlórien. Tuttavia, il problema è che queste scene sono molto marginali, descritte come "non molte. Davvero non c'è."

Certo, le voci erano troppo belle per essere vere, ma alla fine va bene così dato che The Lord of the Rings esiste già come probabilmente la migliore trilogia cinematografica di tutti i tempi.