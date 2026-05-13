Peter Jackson sta "tornando nel mondo di Tintin", sta scrivendo una sceneggiatura cinematografica mentre è al Festival di Cannes
Il tanto atteso seguito di The Adventures of Tintin sembra finalmente essere in arrivo.
Ogni volta che qualcuno coinvolto nel progetto parla del tempo trascorso su The Adventures of Tintin, il consenso sembra essere che il film sia stato un vero piacere da realizzare e che tutti vogliano riunirsi per realizzarne un altro. In effetti, molti fan sembrano desiderosi di vedere Peter Jackson e Steven Spielberg tornare insieme per realizzare un seguito, qualcosa che la coppia avrebbe promesso di fare 15 anni fa.
La buona notizia è che questo sembra finalmente prendere forma. Durante il suo periodo in Francia per il Festival di Cannes, Jackson ha dichiarato di stare lavorando attivamente a una sceneggiatura per un altro film di Tintin e di intendere mantenere la promessa fatta quindici anni fa.
Secondo Screen Daily, Jackson ha dichiarato: "Sto lavorando con Fran [Walsh, partner di Jackson] a un'altra sceneggiatura di Tintin, la stavo scrivendo qui in camera d'albergo. È una cosa reale e attiva, e sto tornando nel mondo di Tintin, e in realtà lo adoro.
"L'accordo era che Steven ne dirigeva uno e io ne dirigevo un altro. Steven ha fatto il suo film, poi per 15 anni [dopo] non ho più realizzato il mio. Mi sento molto a disagio per questo."
Lo sviluppo del progetto è ancora molto iniziale, quindi non cominciate a entusiasmarvi ancora, ma è sicuramente un cambiamento interessante dato che Jackson non dirige un progetto non documentaristico da Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate nel 2014.
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